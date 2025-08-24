Вечером в субботу, 23 августа, остров Готланд в Балтийском море остался без электроэнергии. Около 21:30 произошло полное отключение, которое затронуло все районы. Люди со всего острова сразу начали сообщать о перебоях.

Вероятная причина – проблема с кабелем, который соединяет Готланд с материком. Однако расследование инцидента еще продолжается, передает 24 Канал со ссылкой на НеІаготІапԁ.

Смотрите также Зеленский назвал страну, которая желает защищать Украину на море

Что происходило дальше?

Компания Geab, которая занимается поставками электроэнергии на остров Готланд, сразу начала запускать резервные источники питания.

Около 22:30 в отдельных районах, в частности в Висбю, ток начал возвращаться. Полностью электроснабжение было восстановлено в 23:36.

Сейчас причину сбоя еще выясняют. Подозрений в саботаже нет.

В Geab извинились за неудобства и поблагодарили за терпение. Там заявили, что спасательные службы были готовы к подобным ситуациям.

Где расположен остров Готланд: смотрите на карте

Чем важен остров Готланд?

Готланд расположен в центре Балтийского моря, и с него легко контролировать морские пути между Скандинавией, странами Балтии, Польшей и Россией. Из-за роста напряжения в регионе, особенно после 2014 года), Швеция усилила военное присутствие на острове. Здесь расположена крупная военная база Visby garnison, а также аэродром Visby Airport. После вступления Швеции в НАТО в 2024 году, значение острова как пункта безопасности на Балтике еще больше возросло.

Что известно о последних инцидентах в Балтийском море?