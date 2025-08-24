Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как Россия ведет кампанию против НАТО?

Издание Bloomberg 23 августа сообщило, что страны ЕС вдоль западной границы России и Балтийского моря, в частности страны Балтии, Финляндия, Польша и Швеция, обратились к международным транспортным организациям.

Они выразили обеспокоенность из-за резкого роста случаев глушения и подделки GPS-сигналов в последние месяцы. Также они подчеркнули увеличение количества российских установок радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в приграничных районах.

В Bloomberg получили письмо, которое Литва, Латвия, Эстония и Финляндия направили в Международный союз электросвязи: в нем говорилось об ухудшении ситуации с радионавигационными помехами из-за активизации глушений. По сообщению Bloomberg, эстонский регулятор заявил, что 85 процентов рейсов в стране сталкиваются с нарушением сигнала, а также зафиксирован резкий рост случаев "подмены" координат,

– говорится в отчете.

Журналисты также сообщили, что Литва обвинила Россию в организации резкого роста случаев глушения GPS в конце июля 2025 года.

По информации агентства, страны Балтии, Финляндия, Швеция и Польша также выразили обеспокоенность относительно российских действий в сфере РЭБ в письме в Международную организацию гражданской авиации в начале июля 2025 года, а сама организация выразила "серьезную обеспокоенность" безопасностью полетов из-за глушения.

Литовский чиновник в сфере коммуникаций заявил Bloomberg, что последствия российского РЭБ-глушения распространяются дальше вглубь этих государств, а препятствия затрагивают также морские, судоходные и наземные башни связи.

Аналитики ISW ранее уже сообщали о случаях, когда российские средства РЭБ существенно влияли на полеты в странах Балтии, Польши и Финляндии, особенно в начале 2024 года. В частности, в марте 2024 года Россия, вероятно, глушила спутниковый сигнал самолета Королевских ВВС Великобритании, которым тогдашний министр обороны Грант Шаппс вместе со своим штабом и группой журналистов возвращался из Польши в Соединенное Королевство.

ISW продолжает оценивать, что Кремль ведет гибридную кампанию, которая непосредственно нацелена на государства НАТО. Она включает глушение GPS и саботаж военной логистики на территории стран-членов альянса,

– говорится в отчете.

Вероятно, сейчас Россия также применяет против НАТО новые технологии РЭБ, разработанные в ходе войны против Украины.

К каким еще мерам прибегает Кремль?

Недавно также стало известно, что Россия строит большой центр радиоэлектронной разведки в Калининграде, недалеко от Польши и Литвы. Данные разведки свидетельствуют о том, что его создание уже приближается к завершению.

Этот объект станет одним из крупнейших в Европе комплексов для перехвата сигналов. Он позволит России слушать военную и гражданскую связь НАТО, а также вмешиваться в страны блока в случае конфликта.