Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як Росія веде кампанію проти НАТО?

Видання Bloomberg 23 серпня повідомило, що країни ЄС уздовж західного кордону Росії та Балтійського моря, зокрема країни Балтії, Фінляндія, Польща та Швеція, звернулися до міжнародних транспортних організацій.

Вони висловили занепокоєння через різке зростання випадків глушіння й підробки GPS-сигналів останніми місяцями. Також вони підкреслили збільшення кількості російських установок радіоелектронної боротьби (РЕБ) у прикордонних районах.

У Bloomberg отримали лист, який Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія надіслали до Міжнародного союзу електрозв'язку: в ньому йшлося про погіршення ситуації з радіонавігаційними перешкодами через активізацію глушінь. За повідомленням Bloomberg, естонський регулятор заявив, що 85 відсотків рейсів у країні стикаються з порушенням сигналу, а також зафіксовано різке зростання випадків "підміни" координат,

– йдеться у звіті.

Журналісти також повідомили, що Литва звинуватила Росію в організації різкого зростання випадків глушіння GPS наприкінці липня 2025 року.

За інформацією агентства, країни Балтії, Фінляндія, Швеція та Польща також висловили занепокоєння щодо російських дій у сфері РЕБ у листі до Міжнародної організації цивільної авіації на початку липня 2025 року, а сама організація висловила "серйозне занепокоєння" безпекою польотів через глушіння.

Литовський чиновник у сфері комунікацій заявив Bloomberg, що наслідки російського РЕБ-глушіння поширюються далі вглиб цих держав, а перешкоди зачіпають також морські, судноплавні та наземні вежі зв'язку.

Аналітики ISW раніше вже повідомляли про випадки, коли російські засоби РЕБ суттєво впливали на польоти в країнах Балтії, Польщі та Фінляндії, особливо на початку 2024 року. Зокрема, у березні 2024 року Росія, ймовірно, глушила супутниковий сигнал літака Королівських ВПС Великої Британії, яким тодішній міністр оборони Грант Шаппс разом зі своїм штабом і групою журналістів повертався з Польщі до Сполученого Королівства.

ISW продовжує оцінювати, що Кремль веде гібридну кампанію, яка безпосередньо націлена на держави НАТО. Вона включає глушіння GPS та саботаж військової логістики на території країн-членів альянсу,

– йдеться у звіті.

Ймовірно, зараз Росія також застосовує проти НАТО нові технології РЕБ, розроблені у ході війни проти України.

До яких ще заходів вдається Кремль?

Нещодавно також стало відомо, що Росія будує великий центр радіоелектронної розвідки в Калінінграді, недалеко від Польщі та Литви. Дані розвідки свідчать про те, що його створення вже наближається до завершення.

Цей об'єкт стане одним із найбільших у Європі комплексів для перехоплення сигналів. Він дозволить Росії слухати військовий і цивільний зв'язок НАТО, а також втручатися у країни блоку в разі конфлікту.