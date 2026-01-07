Трамп вместе с советниками обсуждает варианты получения Гренландии, – Reuters
- Президент США и его команда рассматривают варианты приобретения Гренландии.
- Среди обсуждаемых вариантов – прямая покупка острова или заключение Соглашения о свободной ассоциации.
- Однако Гренландия выступает против вхождения в состав США.
Белый дом во вторник, 6 января, подтвердил, что президент США Дональд Трамп и его команда активно рассматривают различные варианты приобретения Гренландии. В то же время применение американских вооруженных сил для достижения этой цели "всегда остается возможным вариантом".
Идея превратить Гренландию в стратегический форпост США в Арктике приобрела новый импульс после недавнего ареста венесуэльского лидера Николаса Мадуро в США. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал агентства Reuters.
Актуально Сокровища подо льдом и заброшенная ядерная база: интересные факты о Гренландии, на которую посягнул Трамп
Как в Вашингтоне стремятся получить Гренландию?
Сама Гренландия неоднократно заявляла, что не желает входить в состав Соединенных Штатов.
Однако по данным журналистов Reuters, Трамп считает приобретение острова приоритетом национальной безопасности, необходимым для сдерживания противников в арктическом регионе.
Президент и его команда обсуждают широкий спектр возможностей для реализации этой важной внешнеполитической цели. Конечно, использование армии США всегда является одним из инструментов, доступных верховному главнокомандующему,
– говорится в заявлении Белого дома.
Высокопоставленный чиновник администрации, который говорил на условиях анонимности, рассказал, что в Овальном кабинете ведутся оживленные дискуссии о путях получения Гренландии, а советники анализируют различные сценарии. Решительные заявления поддержки Гренландии от лидеров НАТО не остановили президента.
Среди возможных вариантов, которые рассматривают у Трампа, прямая покупка острова или заключение Соглашения о свободной ассоциации (COFA), которое не будет предусматривать полного присоединения территории с населением в 57 тысяч человек к США. Отметим, что цену возможного приобретения не назвали.
Дипломатия и заключение выгодных сделок – всегда первый выбор президента. Он обожает хорошие сделки. Поэтому если удастся договориться о приобретении Гренландии на взаимовыгодных условиях, это точно будет его приоритетом,
– объяснил чиновник.
США активизировались в вопросе Гренландии: последние новости
Представители администрации отмечают важность острова для США из-за залежей полезных ископаемых, необходимых для высокотехнологичного и военного производства. Эти ресурсы до сих пор не разрабатываются из-за нехватки рабочей силы, инфраструктуры и других трудностей.
Сам Трамп недавно подчеркнул, что Гренландия имеет критическое значение для нацбезопасности страны, ведь в прилегающих водах постоянно находятся многочисленные российские и китайские суда.
Между тем лидеры ведущих европейских государств и Канады выразили солидарность с Гренландией, заявив, что арктический остров принадлежит исключительно его жителям. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предостерегла, что потенциальная атака США на Гренландию при президентстве Трампа может привести развал Североатлантического альянса.
Интересно, что на днях жена одного из высокопоставленных чиновников, близких к Белому дому, косвенно намекнула на потенциальную новую "цель" американской администрации. Речь о Кэти Миллер, которая разместила в соцсетях фото Гренландии с наложенным на него флагом Соединенных Штатов.