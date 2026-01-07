Трамп вместе с советниками обсуждает варианты получения Гренландии, – Reuters

Белый дом во вторник, 6 января, подтвердил, что президент США Дональд Трамп и его команда активно рассматривают различные варианты приобретения Гренландии. В то же время применение американских вооруженных сил для достижения этой цели "всегда остается возможным вариантом".

Идея превратить Гренландию в стратегический форпост США в Арктике приобрела новый импульс после недавнего ареста венесуэльского лидера Николаса Мадуро в США. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал агентства Reuters.

Как в Вашингтоне стремятся получить Гренландию?

Сама Гренландия неоднократно заявляла, что не желает входить в состав Соединенных Штатов.

Однако по данным журналистов Reuters, Трамп считает приобретение острова приоритетом национальной безопасности, необходимым для сдерживания противников в арктическом регионе.

Президент и его команда обсуждают широкий спектр возможностей для реализации этой важной внешнеполитической цели. Конечно, использование армии США всегда является одним из инструментов, доступных верховному главнокомандующему,

– говорится в заявлении Белого дома.

Высокопоставленный чиновник администрации, который говорил на условиях анонимности, рассказал, что в Овальном кабинете ведутся оживленные дискуссии о путях получения Гренландии, а советники анализируют различные сценарии. Решительные заявления поддержки Гренландии от лидеров НАТО не остановили президента.

Среди возможных вариантов, которые рассматривают у Трампа, прямая покупка острова или заключение Соглашения о свободной ассоциации (COFA), которое не будет предусматривать полного присоединения территории с населением в 57 тысяч человек к США. Отметим, что цену возможного приобретения не назвали.

Дипломатия и заключение выгодных сделок – всегда первый выбор президента. Он обожает хорошие сделки. Поэтому если удастся договориться о приобретении Гренландии на взаимовыгодных условиях, это точно будет его приоритетом,

– объяснил чиновник.

