В сети показали кадры перехвата флотилии шведской экоактивистки Греты Тунберг со стороны ВМС Израиля. Активисты говорят, что израильские войска поднялись на борт их кораблей менее чем в 160 километрах от побережья.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Что известно об остановке флотилии активистки?

Суда с Global Sumud Flotilla остановили после того, как они проигнорировали последние приказы изменить курс. В Министерстве иностранных дел Израиля распространили видео, на котором Тунберг сидит на палубе рядом с членом израильских сил, который, похоже, передает ей воду и куртку.

Военные Израиля остановили флотилию Тунберг: смотрите видео

Уже несколько судов флотилии ХАМАС-Sumud было безопасно остановлено, их пассажиров перевозят в израильский порт. Грета и ее друзья в безопасности и здоровы,

– говорится в заявлении МИД.

В то же время пока неизвестно, сколько судов было остановлено и сколько арестов осуществлено среди около 40 судов с 500 активистами. Судно Alma, на борту которого была шведская активистка, стало одним из первых, на которые поднялись израильские силы.

ВМС Израиля обстреляли водометом судно флотилии: смотрите видео активистов

Во время приближения к Газе флотилия встретила около 20 военных кораблей. Организаторы сообщили о глушении сигнала и многократные предупреждения передать гуманитарный груз и вернуться, что усложнило связь.

Активисты заявили, что сигнал их судов глушили, а прямая трансляция исчезала постепенно с каждой лодки. Они сообщали об усиленной активности дронов и появление неизвестных судов без навигационных огней.

Как прошли прошлые попытки активистки добраться до Газы?