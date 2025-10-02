Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Что известно об остановке флотилии активистки?
Суда с Global Sumud Flotilla остановили после того, как они проигнорировали последние приказы изменить курс. В Министерстве иностранных дел Израиля распространили видео, на котором Тунберг сидит на палубе рядом с членом израильских сил, который, похоже, передает ей воду и куртку.
Военные Израиля остановили флотилию Тунберг: смотрите видео
Уже несколько судов флотилии ХАМАС-Sumud было безопасно остановлено, их пассажиров перевозят в израильский порт. Грета и ее друзья в безопасности и здоровы,
– говорится в заявлении МИД.
В то же время пока неизвестно, сколько судов было остановлено и сколько арестов осуществлено среди около 40 судов с 500 активистами. Судно Alma, на борту которого была шведская активистка, стало одним из первых, на которые поднялись израильские силы.
ВМС Израиля обстреляли водометом судно флотилии: смотрите видео активистов
Во время приближения к Газе флотилия встретила около 20 военных кораблей. Организаторы сообщили о глушении сигнала и многократные предупреждения передать гуманитарный груз и вернуться, что усложнило связь.
Активисты заявили, что сигнал их судов глушили, а прямая трансляция исчезала постепенно с каждой лодки. Они сообщали об усиленной активности дронов и появление неизвестных судов без навигационных огней.
Как прошли прошлые попытки активистки добраться до Газы?
Напомним, что в июне Израильские военные перехватили судно Madleen с Гретой Тунберг, которое направлялось в Газу, для "повышения осведомленности" и доставки помощи.
МИД Израиля считает попытки прорыва блокады "медийной провокацией", направленной на публичный резонанс.
После этого, в сентябре, судно экоактивистки, перевозившее гуманитарный груз в Сектор Газа, вероятно, было атаковано дроном у побережья Туниса, в результате чего возник пожар.