У мережі показали кадри перехоплення флотилії шведської екоактивістки Грети Тунберг з боку ВМС Ізраїлю. Активісти кажуть, що ізраїльські війська піднялися на борт їхніх кораблів менш ніж за 160 кілометрів від узбережжя.

Про це пише 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

Що відомо про зупинку флотилії активістки?

Судна з Global Sumud Flotilla зупинили після того, як вони проігнорували останні накази змінити курс. У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю поширили відео, на якому Тунберг сидить на палубі поруч із членом ізраїльських сил, який, схоже, передає їй воду та куртку.

Військові Ізраїлю зупинили флотилію Тунберг: дивіться відео

Вже кілька суден флотилії ХАМАС-Sumud було безпечно зупинено, їхніх пасажирів перевозять до ізраїльського порту. Грета та її друзі в безпеці та здорові,

– йдеться у заяві МЗС.

Водночас поки невідомо, скільки суден було зупинено та скільки арештів здійснено серед близько 40 суден із 500 активістами. Судно Alma, на борту якого була шведська активістка, стало одним із перших, на які піднялися ізраїльські сили.

ВМС Ізраїлю обстріляли водометом судно флотилії: дивіться відео активістів

Під час наближення до Гази флотилія зустріла близько 20 військових кораблів. Організатори повідомили про глушіння сигналу та багаторазові попередження передати гуманітарний вантаж і повернутися, що ускладнило зв’язок.

Активісти заявили, що сигнал їхніх суден глушили, а пряма трансляція зникала поступово з кожного човна. Вони повідомляли про посилену активність дроні та появу невідомих суден без навігаційних вогнів.

Як відбулися минулі спроби активістки дістатися Гази?