Глава МАГАТЭ может уйти с должности: Гросси хочет стать генсеком ООН

Действующий глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что намерен уйти со своей должности. Вместо этого он хочет стать генеральным секретарем ООН.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La Nacion.

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Гросси хочет стать генсеком ООН

Полномочия действующего генсекретаря ООН Антониу Гутерреша завершаются в 2026 году. Действующий глава МАГАТЭ планирует выдвинуть свою кандидатуру на должность генсека, когда та станет вакантной.

Процесс отбора преемника Гутерреша еще не начался. Это процесс, который начнется в конце этого года, когда будет опубликован соответствующий призыв к выдвижению кандидатур в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Я рассматриваю это, и я рассматриваю это очень серьезно. Это все, что я могу сказать на данный момент,

– сказал Гросси во время выступления в аналитическом центре CARI.

Он добавил, что уже обсуждал этот вопрос с чиновниками из родной Аргентины, в частности – и с главой МИД. Гросси также рассказал, что решающими в этом вопросе являются контакты с администрацией президента Хавьера Милея.

Впрочем, Гросси отметил, что имеет прекрасные отношения с президентом Аргентины.

"Как для аргентинского дипломата, очевидно, было бы честью для моей страны выдвинуть меня кандидатом, но это то, что подпадает под юрисдикцию президента", – добавил действующий глава МАГАТЭ.

Следует заметить, что генсек ООН назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности. В то же время любой один из 5 постоянных членов совета (Китай, Франция, Россия, США и Великобритания) могут наложить вето на кандидатуру. Поэтому большинство генсеков должны быть "компромиссными" кандидатами.

Ранее Антониу Гутерреш ответил на упреки Путина по установлению в Украине власти под "эгидой ООН". Генсек ООН отметил, что власть в Украине является легитимной, которую стоит уважать.