Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La Nacion.

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Гросси хочет стать генсеком ООН

Полномочия действующего генсекретаря ООН Антониу Гутерреша завершаются в 2026 году. Действующий глава МАГАТЭ планирует выдвинуть свою кандидатуру на должность генсека, когда та станет вакантной.

Процесс отбора преемника Гутерреша еще не начался. Это процесс, который начнется в конце этого года, когда будет опубликован соответствующий призыв к выдвижению кандидатур в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Я рассматриваю это, и я рассматриваю это очень серьезно. Это все, что я могу сказать на данный момент,

– сказал Гросси во время выступления в аналитическом центре CARI.

Он добавил, что уже обсуждал этот вопрос с чиновниками из родной Аргентины, в частности – и с главой МИД. Гросси также рассказал, что решающими в этом вопросе являются контакты с администрацией президента Хавьера Милея.

Впрочем, Гросси отметил, что имеет прекрасные отношения с президентом Аргентины.

"Как для аргентинского дипломата, очевидно, было бы честью для моей страны выдвинуть меня кандидатом, но это то, что подпадает под юрисдикцию президента", – добавил действующий глава МАГАТЭ.

Следует заметить, что генсек ООН назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности. В то же время любой один из 5 постоянных членов совета (Китай, Франция, Россия, США и Великобритания) могут наложить вето на кандидатуру. Поэтому большинство генсеков должны быть "компромиссными" кандидатами.

Ранее Антониу Гутерреш ответил на упреки Путина по установлению в Украине власти под "эгидой ООН". Генсек ООН отметил, что власть в Украине является легитимной, которую стоит уважать.