Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил украинские власти в "неблагодарности" к грузинскому народу. В то же время он заявил, что желает Украине мира.

Папуашвили отметил, что хотел бы, чтобы украинский народ "был представлен достойной властью". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TV1.

Смотрите также Россиянам в Грузии не рады: на протестах в Тбилиси подожгли вражеский флаг

Что говорят в Грузии об украинской власти?

По словам Папуашвили, "власть Зеленского отличается неблагодарностью по отношению к грузинскому народу".

Спикер парламента Грузии отметил, что "украинская власть уже получала замечания в кабинете одного из президентов" по "благодарности", вероятно, имея в виду бурный спор между Зеленским и американским президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете в феврале.

Та поддержка, которую грузинский народ оказывает Украине, получает такой ответ: сначала нам тайно прислали Саакашвили, в том числе через заявления Подоляка пытались втянуть нас в эскалацию с Россией. Нам говорили из Украины, что, возможно, и мы тоже могли бы прогуляться по разным оккупированным регионам и так далее,

– заявил он.

А также добавил, что проблема здесь "не в каком-то конкретном человеке", а в "пятой колонне", которая в Грузии "занимается размахиванием флагами иностранных государств". Папуашвили отметил, что для них, вероятно, именно такие люди до сих пор остаются желанными лидерами, в том числе и в Грузии.

Обратите внимание! "Пятая колонна" – это обобщающее название группы лиц, которые ведут открытую или скрытую подрывную деятельность внутри другой группы лиц или страны способом, который выгоден внешнему врагу.

Какова позиция Грузии относительно войны в Украине?