Стояли за кибератакой на полицейские сети в 2024 году: Нидерланды разоблачили российских хакеров

В Нидерландах заявили, что ранее неизвестная российская хакерская группа стояла за атаками в прошлом году на сети полиции их страны, НАТО и нескольких европейских стран. Соответствующую информацию предоставили разведывательные службы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Кибератака российских хакеров

Группа, известная под названием Laundry Bear, вероятнее всего, действовала при поддержке России.

Кибератаки против нидерландских институтов является частью более широкой международной киберугрозы со стороны этой хакерской группы,

– отметили в заявлении.

Кроме этого, разведчики отметили, что Laundry Bear также занималась кибершпионажем против компаний, которые производят высокотехнологичную продукцию, доступ к которой Россия имеет ограниченный из-за западных санкций, введены в связи с войной в Украине.

К тому же в заявлении говорится о том, что группа пыталась получить информацию, связанную с "закупкой и производством военного оборудования западными правительствами и поставкой западного оружия Украине".

Напомним, Федеральное бюро расследований США официально обвинило 16 граждан России в связи с масштабной киберпреступной деятельностью, включавшей шпионаж, атаки на государственные структуры и финансовые мошенничества.