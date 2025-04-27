Украина стала более уязвимой для кибератак России из-за сокращения помощи США, – Bloomberg

Сокращение финансирования госпрограмм США повлияло на возможность Украины защищаться от российских кибератак. Страна может стать "легкой мишенью" для хакеров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Какую роль в кибербезопасности Украины играла Америка

За последние пять лет Агентство США по международному развитию выделило Украине более 200 миллионов долларов на помощь в области кибербезопасности. Кроме этого, помощь Киеву оказывало Агентство национальной безопасности и Киберкомандование США.

Как отмечает издание, эта помощь была критически важной для помощи в предотвращении и восстановлении после кибератак на правительственные структуры, телекоммуникационные компании и энергетику. Однако с приходом Дональда Трампа все изменилось.

По словам восьми собеседников, десятки людей, которые оказывали техническую помощь по кибербезопасности на сотнях объектов по всей Украине, отменили или приостановили контракты. Вместе с тем были отменены поставки компьютерного оборудования и программного обеспечения, предназначенного для обеспечения безопасности инфраструктуры Украины.

Сокращение поддержки Украины в сфере кибербезопасности ослабит цифровые линии фронта страны, сделав страну "легкой мишенью" для России,

– сказал Егор Аушев, киевский эксперт по кибербезопасности.

Аушев отметил, что внезапное и необъявленное прекращение киберопераций, "создало серьезную проблему".

Ффинансирование США стало крупнейшим источником поддержки Украины в сфере кибербезопасности. Украинские специалисты говорят, что давно запланированные проекты по кибербезопасности внезапно завершились.

"Многие проекты были остановлены на полпути, подрядчиков отпустили, не закончив работу, и многие планы не имели шанса полностью раскрыть свой потенциал", – говорит один из экспертов.

Заметим, в марте СМИ писали, что министр обороны Гегсет дал распоряжение Киберкомандованию США прекратить планирование атак против России. Однако впоследствии в Пентагоне опровергли информацию, отметив, что никаких приказов о паузе или остановке в действиях не поступало.