Дональд Трамп поверил в то, что террористы ХАМАС готовы к длительному миру. Президент США призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Газы.

Так, в своей соцсети Truth Social американский лидер прокомментировал последнее сообщение от ХАМАС, передает 24 Канал.

Какова реакция Трампа на заявление ХАМАС?

Так, он отметил, что заявление террористов свидетельствует о том, что они готовы к миру. Политик призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы можно было "безопасно и быстро освободить заложников".

Как пишет The Times of Israel, руководство Израиля приказало военным прекратить наступление на Газу и перейти к чисто оборонительным действиям. Ожидается, что переговоры по мирному плану Трампа состоятся в ближайшее время.

Напомним, что ранее Трамп выдвинул ХАМАС ультиматум до 01:00 5 октября: или палестинские боевики соглашаются на его мирный план, или их ждет ад.

ХАМАС в свою очередь частично принял условия президента США. Группировка согласилась освободить заложников и начать переговоры о деталях мирного соглашения.

Также террористы заявили, что согласны передать управление Сектором Газа палестинской группе независимых лиц, однако на основе "палестинского национального консенсуса", а не под внешним контролем.

Так, в интервью агентству Al Jazeera официальный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук отметил, что боевики никогда не согласятся, чтобы палестинцев контролировал не палестинец. Журналист Al Jazeera заметил, что ХАМАС боится, что план Трампа станет помехой к окончательному воссоединению с оккупированным Израилем Западным берегом в будущем палестинском государстве.

Кроме того, ХАМАС не упомянул о требовании разоружения в плане Трампа. Позже Марзук уточнил, что террористы готовы к переговорам "по вопросам, связанных с оружием", но не соглашаются на это как на предварительное условие.

По словам Марзука, обсуждения требует вопрос размещения международных стабилизационных сил в Газе. Нереалистичным он назвал срок, который установил Трамп для освобождения заложников. План президента США предусматривает, что в течение 72 часов после заключения соглашения боевики должны освободить 20 заложников и отдать тела остальных 28. Израиль в свою очередь выпустит из тюрем почти 2000 палестинцев.

Как пишет издание Axios, террористы не знают, где тела всех погибших заложников. Для их поиска может потребоваться больше времени, возможно, даже месяцы.

Итак, группировка согласилась лишь на 9 первых пунктов мирного плана Трампа.

В чем заключается мирный план Трампа?

План Трампа по установлению мира на Ближнем Востоке содержит 20 пунктов. Среди них: