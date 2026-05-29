Опыт войны в Украине уже на Ближнем Востоке: "Хезболла" бьет по Израилю оптоволоконными дронами

Ливанская группировка "Хехболла" начала активно использовать FPV-дроны с оптоволоконным управлением, которые сложнее подавить средствами РЭБ. Таким образом они перенимают тактику Украины в войне.

Это существенно снизило эффективность их перехвата израильскими системами противовоздушной обороны. Об этом сообщает BBC.

Смотрите также США и Иран возобновили удары на Ближнем Востоке: какие цели атаковали

Как изменились атаки боевиков?

BBC сообщает, что боевики все активнее применяют FPV-дроны с оптоволоконным управлением во время атак на Израиль. По оценкам аналитиков, эти беспилотники стали одной из главных угроз на северной границе.

Подобные удары могут быть причиной большинства потерь среди военных после вступления в силу режима прекращения огня. Особенность таких дронов заключается в том, что они управляются через тонкий оптоволоконный кабель.

Такие БпЛА не используют радиосигналы, благодаря чему они остаются малозаметными для средств радиоэлектронной борьбы, а операторы могут в режиме реального времени корректировать полет и точно наводить их на цель.

По мнению израильских экспертов, "Херзболла" позаимствовала подобную тактику из войны в Украине, где FPV-дроны с оптоволоконным управлением широко используются на поле боя сразу обеими сторонами конфликта.

Зафиксированы случаи применения таких беспилотников не только против военных объектов, но и вблизи гражданских населенных пунктов в приграничных районах. Дроны часто появляются неожиданно, что усиливает опасность.

По данным издания, в Израиле признают, что развитие средств противодействия пока не успевает за распространением новой технологии. Сейчас идет работа над созданием более эффективных систем обнаружения и перехвата таких беспилотников.

Кстати, недавно премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль должен отказаться от военной помощи США. Соответствующие намерения израильский чиновник уже сообщил президенту Дональду Трампу.