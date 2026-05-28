Как пояснил чиновник США, это место "представляло угрозу для сил США и коммерческого трафика". Об этом пишет CNN.

Что известно об атаках США и Ирана?

Кроме атаки в районе Ормузского пролива, США также сбили 4 иранских беспилотника, а еще ударили по наземному командному пункту в прибрежном городе Бендер-Аббас у самого узкого места Ормузского пролива, откуда Иран планировал запустить еще один БпЛА.

Источник CNN охарактеризовал эти действия "такими, что имели исключительно оборонительный характер и имели целью сохранить перемирие".

По сообщениям иранского издания Fars News, взрывы в районе Бендер-Аббаса слышали примерно в 01:30.

Позже, в 04:50, как заявил Корпус стражей исламской революции, был нанесен удар по американской базе. В КСИР добавили, что именно оттуда были осуществлены вышеупомянутые атаки.

Кроме того, иранские СМИ сообщили, что военные Ирана атаковали 4 судна, которые пытались пройти Ормузским проливом, после те вынуждены были развернуться.

Между тем в Кувейте были официальные предупреждения об активации систем ПВО и возможных звуках взрывов от перехвата целей.

Напомним, что Дональд Трамп пригрозил Оману. Он заявил, что Ормузский пролив должен быть открытым для всех, а США будут наблюдать за ним.

По словам американского президента, Иран совместно с Оманом якобы договаривались о совместном взыскании оплаты за проход судов через пролив.

На это он отреагировал довольно резко, заявив, если Оман продолжит такое поведение, то "придется его взорвать".