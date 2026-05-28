Соответствующее заявление главы Белого дома прозвучало во время заседания Кабинета Министров – детали с его слов передает CNN.

Как Трамп отреагировал на действия Омана?

Трамп отметил, что не согласится ни на какие краткосрочные договоренности, предусматривающие совместный контроль Ирана и Омана над проливом.

По его словам, это международные воды, и ни одна страна не должна их контролировать – только обеспечиваться наблюдение за безопасностью движения.

Он также пригрозил Оману, заявив, что страна должна "вести себя как все остальные", иначе США "придется их взорвать".

В то же время Иран настаивает, что управление Ормузским проливом не касается США и должно осуществляться в координации с Оманом.



Ормузский пролив / Инфографика 24 Канала

Могут ли США и Иран достичь договоренности?

По состоянию на 24 мая сообщалось, что рамочное соглашение между странами было готово примерно на 95%, однако стороны продолжают обсуждать ключевые вопросы, в частности формулировки относительно ядерной программы Ирана и статуса Ормузского пролива.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремится достичь выгодного дипломатического решения, но в случае неудачи рассмотрит "другие варианты".

Параллельно представитель Центрального командования США, капитан Тим Хокинс, сообщил, что американские силы были вынуждены были ударить по иранским катерам и средствам ПВО в ответ на угрозу. По его словам, были поражены ракетные установки и лодки, которые якобы пытались установить мины, при этом США заявляют о продолжении оборонительных действий с "сдержанным" подходом.

В то же время иранские СМИ обнародовали неофициальную версию возможных договоренностей с США, где среди условий фигурирует требование снятия американского военно-морского присутствия и блокад в районе иранских портов.