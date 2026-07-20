Йеменские хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии

Йеменские хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Такой шаг может нарушить глобальные поставки энергоносителей и международную торговлю за пределами Персидского залива.

Об этом сообщает Reuters.

Что происходит между Саудовской Аравией и Йеменом?

В заявлении хуситов говорится, что они руководствуются принципом "око за око", а блокада вступает в силу немедленно после обнародования заявления.

Хуситы подчеркнули, что это решение стало ответом на, по их словам, "несправедливую и угнетающую блокаду", которую Саудовская Аравия ввела против Йемена.

Саудовская Аравия пока не отреагировала на это заявление.

Справка. Хуситы – это йеменское повстанческое движение, которое при поддержке Ирана контролирует значительную часть страны, в частности столицу Сану. Хотя группировка удерживает около трети территории Йемена, именно на этих землях проживает большинство населения – от 70% до 80%.

Как отмечают в Reuters, полная блокировка Баб-эль-Мандебского пролива – южных ворот в Красное море – остановила бы экспорт саудовской нефти в Азию и могла бы сократить мировые поставки нефти примерно на 7%.

Вопрос сейчас заключается в том, начнут ли они проводить атаки против судов, следующих в саудовские порты. На данном этапе однозначного ответа нет,

– отметил йеменский аналитик и основатель вашингтонской консалтинговой компании Basha Report Мохаммед аль-Баша.

По его словам, даже если ни одно судно не подвергнется атаке, само заявление хуситов, вероятно, вызовет перебои в судоходстве и усилит неопределенность в отношении саудовских портов. В то же время ключевым вопросом остается то, перейдут ли хуситы от угроз к реальным действиям.

Напомним, на прошлой неделе хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Абха на юго-западе Саудовской Аравии. Они заявили, что это был ответ на бомбардировку саудовскими силами аэропорта в йеменской столице Сане. Эта атака фактически положила конец четырехлетнему перемирию между Эр-Риядом и хуситами.