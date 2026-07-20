Про це повідомляє Reuters.

Що відбувається між Саудівською Аравією та Єменом?

У заяві хуситів йдеться, що вони керуються принципом "око за око", а блокада набирає чинності негайно після оприлюднення заяви.

Хусити підкреслили, що це рішення стало відповіддю на, за їхніми словами, "несправедливу та гнітючу блокаду", яку Саудівська Аравія запровадила проти Ємену.

Саудівська Аравія поки не відреагувала на цю заяву.

Довідка. Хусити – це єменський повстанський рух, який за підтримки Ірану контролює значну частину країни, зокрема столицю Сану. Хоча угруповання утримує близько третини території Ємену, саме на цих землях проживає більшість населення – від 70% до 80%.

Як зазначають у Reuters, повне перекриття Баб-ель-Мандебської протоки – південних воріт до Червоного моря – зупинило б експорт саудівської нафти до Азії та могло б скоротити світові поставки нафти приблизно на 7%.

Питання зараз полягає в тому, чи почнуть вони атакувати судна, які прямують до саудівських портів. На цьому етапі чіткої відповіді немає,

– зазначив єменський аналітик і засновник вашингтонської консалтингової компанії Basha Report Мохаммед аль-Баша.

За його словами, навіть якщо жодне судно не зазнає атаки, сама заява хуситів, ймовірно, спричинить перебої в судноплавстві та посилить невизначеність щодо саудівських портів. Водночас ключовим питанням залишається те, чи перейдуть хусити від погроз до реальних дій.

Нагадаємо, минулого тижня хусити завдали ракетного удару по аеропорту Абха на південному заході Саудівської Аравії. Вони заявили, що це була відповідь на бомбардування саудівськими силами аеропорту в єменській столиці Сані. Ця атака фактично поклала край чотирирічному перемир'ю між Ер-Ріядом і хуситами.