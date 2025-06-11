Кто повлиял на Маска для его примирения с Трампом: WSJ назвало имена

В Белом доме обратились к американскому миллиардеру Илону Маску с призывом к примирению с президентом США Дональдом Трампом после недавнего громкого спора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также Маск готовит "политическую революцию" для Трампа, но это может помочь Украине

Кто мог повлиять на Маска

The Wall Street Journal пишет, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс позвонили Илону Маску после его заочного публичного спора с Дональдом Трампом.

Согласно обнародованной информации, разговор между ними состоялся в пятницу, 6 июня. Во время обсуждения, как отмечает издание, Вэнс и Уайлс призвали Маска положить конец вражде с президентом США.

Журналисты констатировали, что перепалка между Дональдом Трампом и Илоном Маском вспыхнула за день до звонка, 5 июня, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

Вскоре после этого миллиардер обнародовал ряд сообщений в соцсети Х, в которых заявлял, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах, и критиковал бюджетный законопроект администрации.

Интересно, что Илон Маск уже выразил сожаление относительно своих недавних сообщений о Дональде Трампе, заявив, что они "зашли слишком далеко".

К слову, также Axios писало, что одной из причин их спора стало то, что Серджо Гор, советник Белого дома, инициировал отзыв кандидатуры Джареда Айзекмана на должность главы NASA.