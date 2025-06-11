Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

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Хто міг вплинути на Маска

The Wall Street Journal пише, що віцепрезидент США Джей Ді Венс і керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлс зателефонували Ілону Маску після його заочної публічної суперечки з Дональдом Трампом.

Згідно з оприлюдненою інформацією, розмова між ними відбулася у п'ятницю, 6 червня. Під час обговорення, як зазначає видання, Венс і Вайлс закликали Маска покласти край ворожнечі з президентом США.

Журналісти констатували, що перепалка між Дональдом Трампом й Ілоном Маском спалахнула за день до дзвінка, 5 червня, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

Невдовзі після цього мільярдер оприлюднив низку дописів у соцмережі Х, у яких заявляв, що без його підтримки Трамп не переміг би на виборах, та критикував бюджетний законопроєкт адміністрації.

Цікаво, що Ілон Маск вже висловив жаль щодо своїх нещодавніх дописів про Дональда Трампа, заявивши, що вони "зайшли надто далеко".

До речі, також Axios писало, що однією з причин їхньої суперечки стало те, що Серджо Гор, радник Білого дому, ініціював відкликання кандидатури Джареда Айзекмана на посаду очільника NASA.