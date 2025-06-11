Дипломат, міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко розповів 24 Каналу, який задум може реалізувати Ілон Маск, щоб послабити позиції чинного президента США. Водночас це може вплинути на ситуацію з підтримкою Києва з боку Вашингтона.

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Для Трампа наступають сумні часи

Огризко нагадав, що Маск нещодавно провів опитування у своїй соцмережі X щодо того, чи хочуть американці, щоб в США виникла третя партія. За його результатами більшість відповіли "так".

Наступним кроком Маска стало те, що він оголосив про намір створити таку партію. Проте важливе питання: хто буде її електоратом? Очевидно, що не демократи і не ліберали, тому що вони сприймають однаково і Маска, і Трампа,

– підкреслив дипломат.

Тому ця нова партія, на думку ексміністра, буде "топтати" електорат Трампа і відповідно забирати у нього голоси тих, хто раніше голосував за республіканців. В перспективі це означає, що Республіканська партія дуже сильно втратить свій вплив і можливо спуститься з другого місця на третє.

Можна тільки уявити, яка політична революція трапиться в США, якщо такий сценарій буде реалізований,

– припустив він.

Проте навіть якщо він не буде реалізований, ця третя партія може забрати у Трампа умовні 10 – 15% голосів. Це означатиме, як наголосив Огризко, що демократи "візьмуть" і Палату представників, і Сенат. Тому для Трампа наступають доволі сумні часи, адже ті республіканці, що раніше за нього голосували, навряд чи будуть це робити в майбутньому.

Водночас ця ситуація може певним чином вплинути на підтримку США Україні. В нових умовах, на думку дипломата, спротив допомозі нашій країні з боку республіканців може різко ослабитися.

Може так статися, що твереза частина республіканців буде голосувати з демократами за продовження допомоги Україні,

– відзначив Володимир Огризко.

Відповідно, якщо Маск реалізує свій план, то Трампу буде непереливки.

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До слова, Ілон Маск після сварки з Дональдом Трампом припустив, що може вкладатися в у просування демократів. Проте на думку голови "Інституту американістики" Владислава Фарапонова, навряд чи Маск піде на такий крок. Проте якщо йому вдасться створити навколо себе образ жертви, то він міг би об’єднатися з політиками, але створити в США третю політичну силу йому було б надзвичайно складно. За словами Фарапонова, така партія виявиться малопомітною та не матиме можливості вплинути на політичну систему.