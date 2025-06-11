Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ілона Маска в соцмережі Х.

Так, Ілон Маск заявив, що шкодує про свої дописи, які писав про Трампа минулого тижня.

"Вони зайшли надто далеко", – впевнений він.