Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ілона Маска в соцмережі Х.
Так, Ілон Маск заявив, що шкодує про свої дописи, які писав про Трампа минулого тижня.
"Вони зайшли надто далеко", – впевнений він.
Минулого тижня мережа спостерігала за публічною сваркою Дональда Трампа та Ілона Маска. Проте вже нині мільярдер раптово розкаявся.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ілона Маска в соцмережі Х.
Так, Ілон Маск заявив, що шкодує про свої дописи, які писав про Трампа минулого тижня.
"Вони зайшли надто далеко", – впевнений він.