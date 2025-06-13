ЕС выбрал спецпредставителя по вопросам украинцев: кто займет должность

В Европейском Союзе создадут должность специального представителя по вопросам украинцев на территории ЕС, которую займет Илва Йоханссон.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников, знакомых с этим вопросом, передает 24 Канал. Ранее она посещала Украину.

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Что известно о Йоханссон

Собеседники издания рассказали, что Илва Йоханссон займет новую должность, на которой она будет помогать контролировать недавно обнародованную долгосрочную стратегию Комиссии в отношении украинских беженцев.

Йоханссон, бывшая министр Швеции, была комиссаром внутренних дел с 2019 по 2024 год. Она несколько раз посещала Украину, в частности лагерь беженцев на границе с Румынией,

– говорится в материале.

Также Politico пишет, что новая спецпредставительница была награждена украинским орденом "За заслуги" в сентябре 2024 года.

Согласно обнародованной информации, отныне ее роль будет заключаться в "усилении координации, представлении интересов украинцев и внедрении практических инструментов поддержки" их в Европейском Союзе.

Напомним, Европейский Союз намерен продлить временную защиту для граждан Украины. Если решение будет одобрено, украинские беженцы смогут легально находиться в ЕС до марта 2027 года.