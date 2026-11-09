Лидер демократов в Палате представителей США поддержал импичмент главы Пентагона Хегсета

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис поддержал импичмент министра обороны Пита Хегсета. Резолюцию об отставке главы Пентагона могут внести уже на этой неделе.

Об этом Джеффрис заявил 8 ноября в эфире ABC News. По его словам, демократы обсудят возможную резолюцию об импичменте во вторник, 10 ноября, когда впервые соберутся после победы на промежуточных выборах в Конгресс. Слова конгрессмена цитирует Bloomberg.

Почему Хегсету грозит импичмент?

Джеффрис подчеркнул, что Хегсет злоупотребил полномочиями, ослабил национальную безопасность США и спровоцировал, по его словам, необоснованную и дорогостоящую войну против Ирана.

Он также отметил, что война с Ираном привела к резкому росту цен для американцев и сделала страну менее защищенной.

Политик подчеркнул, что резолюция получит чрезвычайно мощную поддержку среди конгрессменов, и настоял на немедленной отставке главы оборонного ведомства.

Инициатива об импичменте получила поддержку обеих партий

После промежуточных выборов 3 ноября инициатива по отстранению главы Пентагона получила новую поддержку как среди демократов, так и среди республиканцев.

В частности, республиканец из Кентукки Томас Масси заявил, что обязательно повторно внесет статьи об импичменте, как только Палата представителей возобновит работу.

Ранее Масси уже пытался инициировать импичмент Хегсету из-за начала войны с Ираном без разрешения Конгресса. Сам политик покинет Конгресс после поражения на праймериз от кандидата, которого поддерживал президент Дональд Трамп.

В то же время Трамп заявил, что не планирует увольнять Хегсета, и похвалил его работу.

8 ноября президент заявил журналистам во Флориде, что глава Пентагона сыграл важную роль в том, что США фактически выиграли две войны – против Ирана и в ходе военной операции в Венесуэле, в результате которой Николас Мадуро утратил власть.

Масси, со своей стороны, призвал Трампа как можно скорее уволить министра обороны. По его мнению, это позволило бы контролируемому республиканцами Сенату утвердить преемника Хегсета до того, как в январе большинство перейдет к демократам.

Республиканец из Арканзаса Френч Хилл также заявил, что решение об увольнении министра обороны должен принимать Трамп. Он отметил, что если Хегсет ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, президент должен заменить его. В то же время Хилл подчеркнул, что вопрос об эффективности руководства Пентагоном и наличие оснований для импичмента – это разные вещи.