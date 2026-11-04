Первые результаты уже известны: смогут ли демократы инициировать импичмент Трампу

Демократы имеют уверенное преимущество в Палате представителей. В Сенате они пока также составляют большинство. Однако здесь есть свои нюансы.

Об этом в эфире 24 Канала заявил председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. По его словам, окончательных результатов выборов в Конгресс США пока нет. Ожидается, что преимущество демократов в Палате представителей может составить около 40 мест. В Сенате Демократическая партия укрепит свои позиции и получит 54–55 мандатов из 100.

Грозит ли Трампу импичмент?

Как подчеркнул Романюк, такого количества недостаточно для преодоления президентского вето или начала процедуры импичмента. Для этого закон требует конституционного большинства в две трети – 67 голосов.

То есть вето президента Сенат не сможет преодолеть. Также демократы не смогут в одиночку объявить импичмент, даже если бы захотели. Они могут инициировать в Палате представителей процедуру импичмента, где требуется всего 50% плюс один голос. Но в Сенате все равно придется обратиться к 10–13 республиканцам. И неизвестно, найдутся ли они,

– подчеркнул Юрий Романюк.

Аналитик убежден, что неудовлетворительный результат партии власти стал прямым следствием решений и публичных заявлений самого Дональда Трампа. Сейчас президент США оказался в положении "хромой утки". А Конгресс США восстановит свой исключительный контроль над тарифными ставками и указами, чем ранее занимался Трамп.

Романюк прокомментировал результаты выборов в США: смотрите видео 24 Канала

Ранее эксперты предполагали, что после выборов Трампу грозит третья процедура импичмента из-за стремительного падения рейтингов среди американцев. Однако все зависит от результатов выборов в США.