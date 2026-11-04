Перші результати вже відомі: чи зможуть демократи запустити імпічмент Трампу

Про це в ефірі 24 Каналу заявив голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. За його словами, остаточних результатів виборів до Конгресу США ще немає. Очікується, що перевага демократів у Палаті представників може становити близько 40 місць. У Сенаті Демократична партія зміцнить свої позиції та здобуде 54 – 55 мандатів зі 100.

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Чи загрожує Трампу імпічмент?

Як наголосив Романюк, такої кількості недостатньо для подолання президентського вето чи оголошення процедури імпічменту. Для цього закон вимагає конституційної більшості у дві третини – 67 голосів.

Тобто вето президента Сенат не зможе подолати. Також демократи не зможуть одноосібно оголосити імпічмент, якби навіть хотіли. Вони можуть розпочати у Палаті представників процедуру імпічменту, де потрібно всього 50% плюс один голос. Але у Сенаті все одно до 10 – 13 республіканців треба буде звертатися. І невідомо, чи вони знайдуться– наголосив Юрій Романюк.

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Аналітик переконаний, що незадовільний результат партії влади став прямим наслідком рішень і публічних заяв самого Дональда Трампа. Зараз президент США опинився в становищі "кульгавої качки". А Конгрес США відновить свій виключний контроль над тарифними ставками й указами, чим раніше займався Трамп.

Романюк прокоментував результати виборів у США: дивіться відео 24 Каналу

Раніше фахівці припускали, що після виборів Трампу загрожує третя процедура імпічменту через стрімке падіння рейтингів серед американців. Однак все залежить від результатів виборів у США.