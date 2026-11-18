Демократическая партия США в настоящее время рассматривает целесообразность инициирования процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа. Вместо радикальных мер демократы могут сосредоточиться на ограничении его президентских полномочий.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, демократы пока раздумывают, стоит ли начинать процедуру импичмента Трампу.

В чем проблема?

Как подчеркнул Ус, среди демократов исчезла однозначность в отношении импичмента. Причина заключается в том, что Трамп сейчас существенно тянет вниз рейтинг всей Республиканской партии.

Импичмент Трампу – это устранение человека, который тянет вниз извечного единственного конкурента. Это может привести к непредсказуемому результату для самих демократов,

– подчеркнул Ус.

Также там рассматривали вариант, при котором спикером Палаты представителей стал бы демократ Хаким Джеффрис, а импичмент сначала был бы объявлен вице-президенту Джей Ди Венсу, а уже потом – Трампу. В таком случае исполняющим обязанности президента стал бы спикер-демократ. Однако такой сценарий сопряжен с высокими политическими рисками на предстоящих выборах.

Демократы еще размышляют об импичменте Трампа: смотрите видео 24 Канала

По словам Уса, 56% опрошенных в США поддерживают импичмент Трампу, причем среди избирателей-республиканцев эта цифра достигает 25%. Это создает основу для демократов договариваться с умеренными республиканцами и формировать большинство в две трети голосов для преодоления президентского вето.

Ранее корреспонденты отмечали, что демократам может не хватить голосов в Сенате без прямого союза с республиканцами.