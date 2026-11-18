Про це в ефірі 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, демократи ще роздумують, чи варто братися за імпічмент Трампу.

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У чому проблема?

Як наголосив Ус, серед демократів зникла однозначність щодо імпічменту. Причина полягає в тому, що Трамп зараз суттєво тягне вниз рейтинг усієї Республіканської партії.

Імпічмент Трампу – це прибрати людину, яка тягне вниз одвічного єдиного конкурента. Це може призвести до непрогнозованого результату для самих демократів– підкреслив Ус.

Також там розглядали формулу, аби обрати спікером Палати представників демократа Хакіма Джефріса, оголосити імпічмент спочатку віцепрезиденту Джей Ді Венсу, і лише потім – Трампу. У такому разі виконувачем обов'язків президента став би спікер-демократ. Проте такий сценарій містить високі політичні ризики на майбутніх виборах.

Демократи ще думають над імпічментом Трампа: дивіться відео 24 Каналу

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За словами Уса, 56% опитаних у США підтримують імпічмент Трампу, причому серед виборців-республіканців ця цифра сягає 25%. Це створює підґрунтя для демократів домовлятися з поміркованими республіканцями та формувати більшість у дві третини голосів для подолання президентського вето.

Раніше кореспонденти зазначали, що демократам може не вистачити голосів у Сенаті без прямого союзу з республіканцями.