Справа файлів Епштейна нікуди не ділась: чи оголосять імпічмент Трампу

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка Independence Avenue Media Марія Ульяновська, зазначивши, що демократи після виборів отримують значно більше повноважень у Конгресі. За її словами, попри наявність численних приводів для розслідувань, вибір шляху прямого імпічменту є вкрай складним і неоднозначним кроком.

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За словами кореспондентки, конгресмени однозначно налаштовані ініціювати розслідування щодо діяльності адміністрації, глави держави та членів його сім'ї. Зокрема, йдеться про підозри щодо можливого збагачення завдяки посаді через криптовалютні проєкти та інвестиційну компанію сина Трампа.

Конгресмен Джеймі Раскін уже розпочав перевірку щодо того, чи отримували компанії з цього інвестиційного портфеля державні контракти, федеральні кошти або регуляторні преференції. Також у фокусі уваги опинилися іноземні інвестиції Джареда Кушнера та його контакти із Саудівською Аравією.

Крім того, перевірці підлягатимуть наміри платформи Truth Social продавати ранній доступ до дописів політика компаніям задля створення ринкових переваг. Окремо розглядають літак вартістю 400 мільйонів доларів від Катару та фінансування бальної зали Білого дому великими донорами, серед яких бізнесмен російського походження Костянтин Соколов, який отримав дозвіл на транзакцію з підсанкційним банком Росії та посаду в Держдепі.

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Справа файлів Епштейна нікуди не ділась. Демократи нещодавно вимагали розпочати нове незалежне розслідування, тому що казали, що Міністерство юстиції не робить незалежного розслідування і зараз намагається захистити президента замість того, щоб опублікувати більшість файлів– зазначила Ульяновська.

Чи можливий імпічмент Трампа: дивіться відео

Чому оголошення імпічменту залишається під питанням

Ульяновська підкреслила, що процедура імпічменту вже двічі застосовувалася проти Трампа – через розмову з Володимиром Зеленським та події біля Капітолія 6 січня. Обидва рази Палата представників підтримувала звинувачення, але в Сенаті не вдавалося зібрати дві третини голосів.

Навіть за оновленого балансу сил демократи не матимуть переваги у дві третини в Сенаті, яка необхідна для остаточного усунення лідера. Тому перспективи успішного голосування залежать від того, чи приєднаються до опозиції республіканці.

Невідомо, чи знайдеться достатня кількість республіканців, які проголосують за імпічмент президента. Загалом зараз у Республіканській партії намагаються оговтатись після виборів і зрозуміти, який шлях цієї партії далі– наголосила кореспондентка.

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Водночас гучні антипрезидентські процеси у Вашингтоні можуть негативно вплинути на зовнішню політику США. Якщо законодавці зануряться у судові позови та пошук компромату, розгляд важливих для Києва рішень відсунеться вбік.

"Є велика спокуса для демократів піти шляхом імпічменту, але якщо так станеться, для України це буде дуже поганим знаком, тому що Україна тоді залишиться найнижчим пріоритетом для Конгресу. Конгрес буде сфокусований на цих розслідуваннях, на пошуку голосів, на процедурі імпічменту і внутрішніх питаннях, а не на питанні допомоги Україні", – підсумувала Ульяновська.