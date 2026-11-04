Трамп заявив, що не боїться імпічменту та пригрозив наслідками для демократів

Про це Трамп заявив під час спілкування із журналістами.

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Що Трамп сказав про можливий імпічмент?

Дональд Трамп відповів на запитання, чи непокоїть його перспектива імпічменту. Президент США запевнив, що не боїться такої процедури та не вважає, що для неї є підстави.

Ні, ні, ні, анітрохи. Думаю, це зруйнувало б Демократичну партію, якби вони це зробили, адже імпічмент був би без жодної причини. За що? За те, що країна успішно розвивається?– заявив Трамп.

Нагадаємо, президент США визнав, що війна проти Ірану значною мірою вплинула на результати виборів. За його словами, бойові дії призвели до короткострокового зростання цін на бензин.

Водночас він наголосив, що вважає війну з Іраном необхідною, попри її економічні наслідки. На запитання, чи вартувала ця війна таких витрат, він відповів ствердно: "Так. У вас немає вибору. Це потрібно було зробити.

Водночас. віцепрезидент США Джей Ді Венс також назвав війну проти Ірану головною причиною поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу. За його словами, низька явка республіканців не була головною проблемою, адже виборці партії прийшли на дільниці.