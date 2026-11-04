Венс назвав війну проти Ірану головною причиною поразки республіканців на виборах

Свою оцінку результатів голосування віцепрезидент оприлюднив у соцмережі X у середу, 4 листопада.

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Що Венс сказав про причини поразки республіканців?

Він наголосив, що низька явка республіканців не була головною проблемою партії, адже її виборці прийшли на дільниці. Водночас частина американців, які голосували за Трампа та Венса у 2024 році, цього разу підтримала демократів.

Причина нашої поразки – війна. Про це вчора ввечері заявив сам президент– написав Венс.

За його словами, аналіз виборчих даних і соціологічні дослідження вказали на чотири питання, які вплинули на зміну настроїв виборців:

припинення війни проти Ірану;

зосередження на вартості життя та інфляції;

повернення до принципу "Америка передусім" (America First);

зміна відносин США з Ізраїлем.

Віцепрезидент також визнав, що економічна позиція республіканців під час кампанії могла бути недостатньо чіткою. Однак головною причиною поразки він назвав саме війну.

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Наші виборці прийшли на дільниці. І саме через ці чотири причини багато хто з них проголосував за демократів– зазначив Венс.

Він закликав республіканців чесно оцінити результати голосування та зробити висновки для подальшої політичної роботи.

Нагадаємо, за попередніми підрахунками, представники Демократичної партії здобувають 241 мандат проти 149 у республіканців, а в Сенаті закріплюють 54 місця проти 44.