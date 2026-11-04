Трамп заявил, что не боится импичмента, и пригрозил демократам последствиями

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

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Что Трамп сказал о возможном импичменте?

Дональд Трамп ответил на вопрос, беспокоит ли его перспектива импичмента. Президент США заверил, что не боится такой процедуры и не считает, что для нее есть основания.

Нет, нет, нет, нисколько. Думаю, это разрушило бы Демократическую партию, если бы они это сделали, ведь импичмент был бы без какой-либо причины. За что? За то, что страна успешно развивается?– заявил Трамп.

Напомним, президент США признал, что война против Ирана в значительной степени повлияла на результаты выборов. По его словам, боевые действия привели к краткосрочному росту цен на бензин.

В то же время он подчеркнул, что считает войну с Ираном необходимой, несмотря на ее экономические последствия. На вопрос, стоила ли эта война таких затрат, он ответил утвердительно: "Да. У вас нет выбора. Это нужно было сделать".

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В то же время вице-президент США Джей Ди Венс также назвал войну против Ирана главной причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. По его словам, низкая явка республиканцев не была главной проблемой, ведь избиратели партии пришли на участки.