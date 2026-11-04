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Трамп признал, что проиграл выборы из-за войны с Ираном

Вероника Соцкова
Дональд Трамп

Дональд Трамп / Getty Images

Президент США Дональд Трамп признал, что война с Ираном в значительной степени повлияла на результаты выборов. По его словам, боевые действия привели к краткосрочному росту цен на бензин.

Об этом он рассказал во время беседы с журналистами.

 
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Что Трамп сказал о результатах выборов?

Дональд Трамп заявил, что считает войну с Ираном необходимой, несмотря на ее экономические последствия для американцев. Он также признал, что это в значительной степени повлияло на результаты выборов.

Она немного подняла цены на бензин в краткосрочной перспективе– пояснил американский президент.

В то же время на вопрос, стоила ли война с Ираном того, Трамп ответил утвердительно.

"Так. У вас нет выбора. Это нужно было сделать", – заявил он.

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Напомним, вице-президент США Джей Ди Венс назвал войну против Ирана главной причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. По его словам, низкая явка республиканцев не была главной проблемой, ведь избиратели партии пришли на участки.

В то же время часть американцев, поддерживавших Дональда Трампа и Венса в 2024 году, на этот раз проголосовала за демократов. На изменение настроений избирателей также повлияли стоимость жизни и инфляция, вопрос о прекращении войны и отношения США с Израилем.

Венс признал, что экономическая позиция республиканцев во время кампании могла быть недостаточно четкой, однако главной причиной поражения все же назвал войну.

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