Индия стремится к перемирию в Черном море: Нью-Дели усиливает свою роль в переговорах между Украиной и Россией

Индия активизировала дипломатические усилия по достижению перемирия между Украиной и Россией в акватории Черного моря. Нью-Дели стремится защитить свои торговые интересы и обеспечить безопасность гражданского судоходства.

Как сообщает издание Bloomberg, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил о переходе страны от пассивной поддержки к непосредственному участию в переговорном процессе между Киевом и Москвой.

Что говорят в Индии о усилении роли в переговорах между Украиной и Россией?

По словам главы индийской дипломатии, Нью-Дели проводит параллельные консультации с обеими сторонами конфликта.

Главной целью этих контактов является гарантирование безопасности гражданского судоходства, обеспечение стабильных поставок энергоносителей и взаимное воздержание от атак.

Гибель моряков как толчок к переговорам

Дипломатический импульс Нью-Дели получил после июльских инцидентов в Черном море, в ходе которых погибли и получили ранения индийские моряки.

После этого индийская сторона начала переговоры с Киевом и Москвой о защите морских путей.

Впоследствии переговорный трек расширился до вопросов возобновления экспорта зерна и безопасности энергетических объектов. Джайшанкар подчеркнул, что перебои с поставками продовольствия и удобрений наносят непропорциональный удар по странам Глобального Юга.

Мы ведем переговоры как с Россией, так и с Украиной по этому поводу. Мы стараемся быть полезными, начиная с вопроса безопасности судоходства в Черном море,

– отметил министр.

В то же время дипломат подчеркнул отсутствие каких-либо гарантий подписания итогового соглашения. По его мнению, даже ограниченные договоренности о неприменении силы в морском судоходстве станут позитивным шагом для глобальной безопасности.

Четыре дипломатические инициативы по прекращению огня

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что Нью-Дели входит в число четырех международных партнеров, представивших свои предложения по частичному прекращению огня.

По оценке украинского МИД, именно индийский проект оказался наиболее исчерпывающим. Все представленные международные инициативы предусматривают взаимное прекращение ударов по объектам энергетики и обеспечение свободного коммерческого судоходства в акватории Черного моря.

Напомним, ранее мы писали, что ООН и Турция также инициировали консультации по восстановлению безопасного судоходства и защите критически важной инфраструктуры, привлекая к обсуждениям США, Египет и Индию.