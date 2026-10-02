Одно из предложений поступило из Дели, которое впервые выразило готовность выступить посредником. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на встрече с журналистами.

Что известно о мирных переговорах?

Глава МИД рассказал, что Украина поддерживает международные мирные инициативы. Министр сообщил, что в настоящее время Киев работает над четырьмя предложениями.

Наиболее обширное – предложение Индии. Впервые Индия предложила играть роль,

– отметил Сибига.

Он отметил, что помимо индийского предложения, в дипломатической повестке дня находятся еще три варианта частичного или полного прекращения огня. В частности, Турция и Египет выдвинули инициативу о зерновом и продовольственном перемирии в акватории Черного моря. По словам Сибига, это критически важно для Каира, поскольку Египет на треть зависит от украинского зерна.

Отдельный трек разрабатывают Соединенные Штаты Америки, чье предложение касается мер по энергетическому перемирию. Это направление главы государств обсуждали во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.

Украинская сторона уже официально передала партнерам собственное видение будущих договоренностей. Киев подтвердил готовность согласиться на энергетическое и черноморское перемирие, однако подчеркнул необходимость их комплексного выполнения. Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что соответствующее соглашение должно гарантировать полное прекращение любых ударов по гражданским объектам энергетики и портовой инфраструктуре.

Помимо локальных соглашений, Украина сообщила о готовности к безусловному прекращению огня непосредственно по линии соприкосновения. Сибига сообщил, что такую возможность рассматривают как один из возможных результатов непосредственной встречи Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. В настоящее время американские дипломаты активно работают над подготовкой этого переговорного направления.

Напомним, что в четверг, 24 сентября, Владимир Зеленский рассказал, что украинская сторона рассматривает три возможных сценария частичного прекращения боевых действий. Глава государства отметил, что речь идет о энергетическое, зерновое и морское перемирие.