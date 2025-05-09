Уже доехали: Фицо и Вучич записали видео на фоне ночной Москвы

В четверг, 8 мая, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич прибыли в Москву. Они –гости Владимира Путина на праздновании Дня победы. Лидеры государств записали видео на фоне ночной российской столицы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Вучича в Instagram.

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Фицо и Вучич встретились в Москве

Российский диктатор Путин уже встретил лидеров иностранных стран, которые приехали на празднование дня окончания Второй мировой войны. Их встреча состоялась на ужине.

Роберт Фицо и Александар Вучич встретились вчера вечером и выразили благодарность за "братство". На опубликованном видео чиновники жмут друг другу руки.

Братская встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки – братья навсегда,

– написал Вучич.

Глава Сербии сообщил, что 8 мая успел провести несколько встреч с чиновниками, с которыми не имеет возможности общаться часто.

Фицо и Вучич встретились в Москве: смотрите видео

9 мая Александар Вучич планирует говорить с Владимиром Путиным о российском газе, а также встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином.

К слову, на торжественном ужине накануне также присутствовал президент Республики Сербской Милорад Додик.

Путин не приглашал на празднование европейских лидеров. Из ЕС к российскому диктатору приехал только Роберт Фицо. Из-за того, что страны Балтии запретили его самолету нарушать их воздушное пространство, путь Фицо в Москву занял 5 часов. Хотя в графике визита премьера Словакии нет посещения военного парада, он не остановился перед целью приехать на 9 мая в Россию.

А президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от приглашения, вероятно, из-за напряженных личных отношений с Путиным. Также из-за плохого самочувствия в Москву не приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.