Европейские партнеры и США готовятся предоставить Украине пакет гарантий безопасности, среди которых есть привлечение к защите Украины миротворческих сил. Уже 10 стран готовы дать своих военных для обороны безопасности Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Рассматривают ли в Европе размещение миротворцев в Украине?

Издание отмечает, что пакет гарантий безопасности для Украины уже на этой неделе может получить окончательный вид, когда лидеры ЕС поддержат отправку европейских войск в рамках потенциального мирного соглашения

Европейские лидеры стремятся воспользоваться предложением Трампа по гарантиям безопасности для Украины и стремятся, чтобы Киев имел сильную позицию перед возможной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Так уже 10 стран готовы направить свой контингент для участия в защите Украины после окончания боевых действий. Лидеры стран, входящей в "коалицию желающих" провели совещание по плану направления британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения. Чиновники обсудили численность и должностной состав этих военнослужащих.

Какие страны готовы отправить миротворцев в Украину?

Дональд Трамп считает, что США не будет отправлять свой контингент в Украину, но соответствующие меры безопасности проведут европейские страны. В частности Франция, Германия и Великобритания, Дания и Швеция готовы привлечь наземные войска к гарантиям безопасности Украины и нести за них ответственность.

Европейские союзники готовы развернуть силы сдерживания в Украине после окончания боевых действий и обеспечивать защиту украинского неба и моря, а также помочь восстановлению ВСУ.

Австрия так же допускает возможность размещения своих военных в Украине после завершения войны с Россией в рамках миротворческой миссии.

Зато Польша не будет отправлять свои войска в Украину. В Варшаве хотят в первую очередь охранять свою границу и организовать центр для передачи оружия и помощи Украине.

Принять участие в предоставлении гарантий безопасности для Украины готова Япония. Деталей об этой помощи от азиатской страны нет, однако страна может быть полезной для обеспечения спокойствия после войны.