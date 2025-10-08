Бывшая канцлер Германии не видит своей вины в нынешних событиях в Украине. Вместо этого она все спихивает на COVID-19 и упущенную возможность для переговоров.

Между тем после полномасштабного вторжения России в 2022 году многие немецкие лидеры признали, что их подход к России был провальным, в частности, и по покупке дешевого российского газа, что в значительной степени способствовало финансированию военной машины Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Кого винит Меркель в войне против Украины?

Меркель считает, что полномасштабного вторжения России в Украину можно было бы избежать, если бы не было пандемии COVID. А еще она заявила, что нежелание стран Восточной Европы, а именно стран Балтии и Польши, согласиться на переговоры с Путиным в 2021 году могло поспособствовать агрессии.

Меркель также предположила, что Путина можно было бы убедить, если бы европейцы были более решительными.

Вторгся бы Путин в Украину, если бы не COVID? Никто не может сказать наверняка. Если вы не можете встретиться с глазу на глаз, если вы не можете урегулировать разногласия во мнениях с глазу на глаз, то вы не можете найти новых компромиссов... Это (переговоры – 24 Канал) не произошло, а потом я ушла с должности, и тогда началась агрессия Путина,

– сказала она.

В издании отмечают, что комментарии Меркель появились в то время, когда Европа пытается противостоять эскалации агрессии России. Ее слова подчеркивают готовность экс-канцлера отмахнуться от резкой критики, особенно из Восточной Европы, относительно исторической неспособности Германии осознать угрозу, исходящую от Москвы.

В Politico также отмечают, что некоторые страны обвиняют Меркель в том, что она закрыла глаза на провокации Путина, работая по стратегии экономического сближения, которая провалилась в 2022 году, когда российские танки таки пошли на украинские территории.

Как в мире отреагировали на комментарии Меркель?

Комментарии бывшего канцлера возмутили украинских и восточноевропейских лидеров, которые задолго до полномасштабного вторжения России неоднократно предупреждали немецких лидеров об агрессивных намерениях и имперских амбициях Путина.

Так, один высокопоставленный украинский чиновник заявил Politico, что высказывания Меркель являются "неприемлемыми и, откровенно говоря, больными".

Зато в России были в восторге после интервью Меркель, ведь ее комментарии прекрасно вписываются в кремлевский нарратив о том, что Запад является настоящим агрессором.

Нежелание Меркель учитывать резкую критику политики ее страны в отношении России показывает, насколько глубоко укоренены некоторые старые немецкие взгляды на Москву.

Нынешний канцлер Фридрих Мерц отошел от прошлой политики своей страны. Но, например, в регионе, где выросла Меркель, до сих пор сохраняются значительные симпатии к Путину.

Что еще известно о реакции на заявления Меркель?