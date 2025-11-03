"С этими людьми нельзя шутить"": Трамп рассказал о своем отношении к Путину и Си Цзиньпину

Президент США Дональд Трамп высказался о своем отношении к лидерам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину. Он отметил, что "с этими людьми нельзя шутить".

Он обоих назвал жесткими и разумными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

Что Трамп думает о Си Цзиньпине и Путине?

Оба жесткие. Оба умные. Оба очень сильные лидеры. С этими людьми нельзя шутить. К ним нужно относиться очень серьезно. Они не приходят и не говорят: "О, какой прекрасный день? Посмотрите, какая красота. Солнце светит, так здорово". Это серьезные люди. Это жесткие и умные лидеры,

– сказал Трамп.

Также отвечая на вопрос о красной дорожке для Путина на Аляске, Трамп сказал, что "расстилает красную дорожку для всех".

Американский президент также прокомментировал свои взаимоотношения с Си Цзиньпином, назвав их недавнюю встречу "замечательной для обеих сторон". По его словам, эта встреча на уровне G2 приведет к "вечному миру и успеху". Трамп даже охарактеризовал эту встречу как "12 из 10".

