"С этими людьми нельзя шутить"": Трамп рассказал о своем отношении к Путину и Си Цзиньпину
- Дональд Трамп выразил свое уважение к Владимиру Путину и Си Цзиньпину, назвав их жесткими и умными лидерами, с которыми нельзя шутить.
- Трамп охарактеризовал свою недавнюю встречу с Си Цзиньпином как "замечательную", что приведет к "вечному миру и успеху".
Президент США Дональд Трамп высказался о своем отношении к лидерам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину. Он отметил, что "с этими людьми нельзя шутить".
Он обоих назвал жесткими и разумными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.
Что Трамп думает о Си Цзиньпине и Путине?
Оба жесткие. Оба умные. Оба очень сильные лидеры. С этими людьми нельзя шутить. К ним нужно относиться очень серьезно. Они не приходят и не говорят: "О, какой прекрасный день? Посмотрите, какая красота. Солнце светит, так здорово". Это серьезные люди. Это жесткие и умные лидеры,
– сказал Трамп.
Также отвечая на вопрос о красной дорожке для Путина на Аляске, Трамп сказал, что "расстилает красную дорожку для всех".
Американский президент также прокомментировал свои взаимоотношения с Си Цзиньпином, назвав их недавнюю встречу "замечательной для обеих сторон". По его словам, эта встреча на уровне G2 приведет к "вечному миру и успеху". Трамп даже охарактеризовал эту встречу как "12 из 10".
Почему тарифы США не повлияют на Россию?
В разговоре с CBS Трамп также объяснил, почему введение американских пошлин не повлияет на позицию Москвы. По словам президента, США не имеют большого торгового оборота с Россией, поэтому экономическое давление через пошлины не будет действенным.
Он также считает, что "унаследовал" от Джо Байдена войну России против Украины, но уже положил конец 8 войнам.