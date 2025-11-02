Об этом в эфире 24 Канала рассказала политолог-американист Александра Филипенко, подчеркнув, готов ли президент США идти на компромисс с Кремлем. Также Дональд Трамп объявил, что поручил Пентагону провести испытания ядерного оружия "на равных условиях" с Россией и Китаем, которые проводят свои тестирования.
К теме "Летающий Чернобыль": что известно о ядерных ракетах "Буревестник", которыми Путин запугивает Трампа
Почему Россия снова активировала ядерный шантаж?
Филипенко отметила, что пока неизвестно точно, насколько опасна российская ракета "Буревестник".
В то же время Трамп ответил на испытания этой ракеты россиянами, что США имеют подводную лодку с силовой ядерной установкой у границ с Россией. Таким образом, не ее мнению, президент США сигнализирует, что на самом деле он контролирует ситуацию.
А за бравадой Путина с сообщениями об испытании ядерной ракеты стоит его намерение втянуть Трампа в переговоры без всякого упоминания об Украине. К сожалению, мы должны понимать, что Москва и Вашингтон могут общаться в вопросах стратегических ракет и своих ядерных арсеналов,
– подчеркнула она.
Для Трампа тема ядерного оружия является очень важной, поэтому эти переговоры действительно могут состояться. Однако пока, по словам американистки, мы видим только раздражение президента Трампа и то, что он комментирует испытания российской ракеты "Буревестник" в саркастической манере.
Обратите внимание! Президент США отметил, что Путин не должен заявлять об испытаниях ядерного оружия и угрожать. Он должен закончить войну в Украине, которая "должна была длиться неделю, а теперь длится уже четвертый год".
"Поэтому на сегодня нет готовности со стороны Трампа вести переговоры с Россией. Хотя вопросы ядерного и стратегического оружия очень важны для президента США. Однако он не сломался под давлением Путина. Наоборот Трамп движется к тому, чтобы заставить главу Кремля остановиться в войне по крайней мере на линии фронта. Надеюсь, что он не сломается под этим давлением", – отметила Александра Филипенко.
Несмотря на то, что Кремль делает все возможное, чтобы втянуть США в переговоры по экономическому фронту с Кириллом Дмитриевым и по стратегическому фронту в контексте новых российских ядерных ракет, политолог надеется, что госсекретарь Марко Рубио не позволит этому осуществиться.
Что известно об испытаниях Россией ядерного оружия?
Россияне 21 октября провели тестирование ракеты "Буревестник", имеющей ядерную энергетическую установку. Ракета якобы пролетела 14 тысяч километров, находясь в воздухе 15 часов. Путин назвал "Буревестник" "уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого".
Как отметил главный редактор Defence Express Олег Катков, "Буревестник" пока не готов к серийному производству, а его запуск был экспериментальным. Также отсутствуют официальные данные о реальных боевых возможностях ракеты. Кроме того, по словам Каткова, США разворачивают систему спутникового мониторинга, что будет способна отслеживать ракетные пуски любого типа.
К тому же Россия 28 октября испытала подводный безэкипажный аппарат "Посейдон" с ядерной установкой. Путин также отметил, что он якобы является "сверхбыстрым" и пока "не имеет аналогов в мире.
Как отметил Путин, якобы России удалось впервые запустить его стартовым двигателем с подводной лодки-носителя, а также запустить атомную энергетическую установку, на которой "Посейдон" прошел определенное количество времени.