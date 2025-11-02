Об этом в эфире 24 Канала рассказала политолог-американист Александра Филипенко, подчеркнув, готов ли президент США идти на компромисс с Кремлем. Также Дональд Трамп объявил, что поручил Пентагону провести испытания ядерного оружия "на равных условиях" с Россией и Китаем, которые проводят свои тестирования.

К теме "Летающий Чернобыль": что известно о ядерных ракетах "Буревестник", которыми Путин запугивает Трампа

Почему Россия снова активировала ядерный шантаж?

Филипенко отметила, что пока неизвестно точно, насколько опасна российская ракета "Буревестник".

В то же время Трамп ответил на испытания этой ракеты россиянами, что США имеют подводную лодку с силовой ядерной установкой у границ с Россией. Таким образом, не ее мнению, президент США сигнализирует, что на самом деле он контролирует ситуацию.

А за бравадой Путина с сообщениями об испытании ядерной ракеты стоит его намерение втянуть Трампа в переговоры без всякого упоминания об Украине. К сожалению, мы должны понимать, что Москва и Вашингтон могут общаться в вопросах стратегических ракет и своих ядерных арсеналов,

– подчеркнула она.

Для Трампа тема ядерного оружия является очень важной, поэтому эти переговоры действительно могут состояться. Однако пока, по словам американистки, мы видим только раздражение президента Трампа и то, что он комментирует испытания российской ракеты "Буревестник" в саркастической манере.

Обратите внимание! Президент США отметил, что Путин не должен заявлять об испытаниях ядерного оружия и угрожать. Он должен закончить войну в Украине, которая "должна была длиться неделю, а теперь длится уже четвертый год".

"Поэтому на сегодня нет готовности со стороны Трампа вести переговоры с Россией. Хотя вопросы ядерного и стратегического оружия очень важны для президента США. Однако он не сломался под давлением Путина. Наоборот Трамп движется к тому, чтобы заставить главу Кремля остановиться в войне по крайней мере на линии фронта. Надеюсь, что он не сломается под этим давлением", – отметила Александра Филипенко.

Несмотря на то, что Кремль делает все возможное, чтобы втянуть США в переговоры по экономическому фронту с Кириллом Дмитриевым и по стратегическому фронту в контексте новых российских ядерных ракет, политолог надеется, что госсекретарь Марко Рубио не позволит этому осуществиться.

Что известно об испытаниях Россией ядерного оружия?