Про це в ефірі 24 Каналу розповіла політологиня-американістка Олександра Філіпенко, наголосивши на тому, чи готовий президент США йти на компроміс із Кремлем. Також Дональд Трамп оголосив, що доручив Пентагону провести випробування ядерної зброї "на рівних умовах" з Росією та Китаєм, які проводять свої тестування.

До теми "Летючий Чорнобиль": що відомо про ядерні ракети "Буревісник", якими Путін залякує Трампа

Чому Росія знову активувала ядерний шантаж?

Філіпенко зазначила, що наразі невідомо достеменно, наскільки небезпечною є російська ракета "Буревісник".

Водночас Трамп відповів на випробування цієї ракети росіянами, що США мають підводний човен із силовою ядерною установкою біля кордонів з Росією. У такий спосіб, не її думку, президент США сигналізує, що насправді він контролює ситуацію.

А за бравадою Путіна з повідомленнями про випробування ядерної ракети стоїть його намір втягнути Трампа у перемовини без будь-якої згадки про Україну. На жаль, маємо розуміти, що Москва та Вашингтон можуть спілкуватися у питаннях стратегічних ракет та своїх ядерних арсеналів,

– підкреслила вона.

Для Трампа тема ядерної зброї є дуже важливою, тому ці перемовини дійсно можуть відбутися. Однак наразі, за словами американістки, ми бачимо лише роздратування президента Трампа і те, що він коментує випробування російської ракети "Буревісник" у саркастичній манері.

Зверніть увагу! Президент США наголосив, що Путін має не заявляти про випробування ядерної зброї та погрожувати. Він повинен закінчити війну в Україні, яка "мала тривати тиждень, а тепер триває вже четвертий рік".

"Тому на сьогодні немає готовності з боку Трампа вести переговори з Росією. Хоча питання ядерної та стратегічної зброї дуже важливі для президента США. Проте він не зламався під тиском Путина. Навпаки Трамп рухається до того, щоб змусити очільника Кремля зупинитися у війні принаймні на лінії фронту. Сподіваюсь, що він не зламається під цим тиском", – відзначила Олександра Філіпенко.

Попри те, що Кремль робить все можливе, щоб втягнути США у перемовини щодо економічного фронту з Кирилом Дмитрієвим та щодо стратегічного фронту у контексті нових російських ядерних ракет, політологиня сподівається, що держсекретар Марко Рубіо не дозволить цьому здійснитися.

Що відомо про випробування Росією ядерної зброї?