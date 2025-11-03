"З цими людьми не можна жартувати"": Трамп розповів про своє ставлення до Путіна і Сі Цзіньпіна

Президент США Дональд Трамп висловився про своє ставлення до лідерів Росії та Китаю – Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна. Він зазначив, що "з цими людьми не можна жартувати".

Він обох назвав жорсткими і розумними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

Що Трамп думає про Сі Цзіньпіна і Путіна?

Обидва жорсткі. Обидва розумні. Обидва дуже сильні лідери. З цими людьми не можна жартувати. До них потрібно ставитися дуже серйозно. Вони не приходять і не кажуть: "О, який прекрасний день? Подивіться, яка краса. Сонце світить, так здорово". Це серйозні люди. Це жорсткі та розумні лідери,

– сказав Трамп.

Також відповідаючи на запитання про червону доріжку для Путіна на Алясці, Трамп сказав, що "розстеляє червону доріжку для всіх".

Американський президент також прокоментував свої взаємини з Сі Цзіньпіном, назвавши їхню нещодавню зустріч "чудовою для обох сторін". За його словами, ця зустріч на рівні G2 призведе до "вічного миру та успіху". Трамп навіть охарактеризував цю зустріч як "12 із 10".

Чому тарифи США не вплинуть на Росію?