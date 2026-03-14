Иран атаковал отделение американского банка Citibank в Дубае
Иран 14 марта, вероятно, нанес удар по американским банкам в Дубае, в том числе отделению Citibank. Это один из самых крупных международных банков.
В сети появилось видео, как утверждается, прилета, передает 24 Канал.
Что известно об атаке?
Хотя и утверждается, что удар по американскому банку могли осуществить иранские силы, но официального подтверждения от США этой информации пока нет.
Но это мог быть ответ на удар США и Израиля по банкам в Тегеране.
Если враг повторит подобный удар, все отделения банков США в регионе станут нашей законной целью,
– тем временем заявил представитель Корпуса стражей исламской революции генерал Али Мохаммад Наини.
Атака на здание, где находится Citibank: смотрите видео
Несколько дней назад Иран атаковал авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии. Было повреждено 5 самолетов-заправщиков США. О погибших не сообщалось.
А 14 марта иранская ракета ударила по территории посольства США в столице Ирака. Она попала в вертолетную площадку. Также прилет пришелся по жилому дому. Там мог быть штаб группировки "Катаиб Хезболла". В результате этого удара погиб по меньшей мере один человек, а еще двое пострадали.
