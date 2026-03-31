Ответ Трампу: Иран атаковал полностью загруженный танкер возле Дубая
- Иран атаковал танкер "Аль-Салми" под флагом Кувейта возле Дубая.
- На танкере возникло возгорание, но утечки нефти не произошло, все члены экипажа в безопасности.
Трамп предупредил, что уничтожит энергетические заводы и нефтяные скважины Ирана, если тот не откроет Ормузский пролив. Зато Иран 31 марта атаковал полностью загруженный танкер с сырой нефтью у побережья Дубая.
Это стало одной из самых значительных атак на судно за месяц войны. Об этом пишет Reuters и Bloomberg.
Что известно об ударе по танкеру возле Дубая?
Удар пришелся по судну "Аль-Салми" под флагом Кувейта. Оно вошло в залив в конце февраля и с тех пор находится в зоне якорной стоянки порта Дубая.
К слову, район якорной стоянки Дубая – место остановки многих судов в ожидании страховок от военных рисков и окончательного согласования деталей перед выходом через Ормузский пролив.
По состоянию на утро 31 марта там находилось более 400 судов различных типов.
На танкере возникло возгорание и повреждение корпуса. Позже власти Дубая заявили, что им удалось взять пожар под контроль.
Утечки нефти не произошло.
Сообщений о пострадавших не поступало. Все 24 члена экипажа находятся в безопасности.
Атакованный танкер способен перевозить около 2 миллионов баррелей нефти стоимостью более 200 миллионов долларов. Нападение на него повысило цены на нефть.
Война с Ираном: последние новости
Иран начал мобилизовать детей. На одном из контрольно-пропускных пунктов в Тегеране в результате атаки по военным объектам Ирана погиб 11-летний пятиклассник Алиреза Джафари.
Также Иран обвинил Украину в участии в военных действиях против Тегерана. В МИД Украины напомнили, как Тегеран помогал России своими дронами для атак на мирное население. При этом ни один украинский беспилотник не ударил по Ирану.
А вот в США обсуждают сокращение федеральных расходов на здравоохранение. Деньги хотят направить на финансирование войны в Иране и усиление иммиграционного контроля.