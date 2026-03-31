Ответ Трампу: Иран атаковал полностью загруженный танкер возле Дубая

Трамп предупредил, что уничтожит энергетические заводы и нефтяные скважины Ирана, если тот не откроет Ормузский пролив. Зато Иран 31 марта атаковал полностью загруженный танкер с сырой нефтью у побережья Дубая.

Это стало одной из самых значительных атак на судно за месяц войны. Об этом пишет Reuters и Bloomberg.

Что известно об ударе по танкеру возле Дубая?

Удар пришелся по судну "Аль-Салми" под флагом Кувейта. Оно вошло в залив в конце февраля и с тех пор находится в зоне якорной стоянки порта Дубая.

К слову, район якорной стоянки Дубая – место остановки многих судов в ожидании страховок от военных рисков и окончательного согласования деталей перед выходом через Ормузский пролив.



По состоянию на утро 31 марта там находилось более 400 судов различных типов.

На танкере возникло возгорание и повреждение корпуса. Позже власти Дубая заявили, что им удалось взять пожар под контроль.

Утечки нефти не произошло.

Сообщений о пострадавших не поступало. Все 24 члена экипажа находятся в безопасности.

Атакованный танкер способен перевозить около 2 миллионов баррелей нефти стоимостью более 200 миллионов долларов. Нападение на него повысило цены на нефть.

