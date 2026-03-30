Об этом говорится в материале издания Axios.
Где республиканцы планируют искать деньги?
Республиканцы готовят бюджетный законопроект на 200 миллиардов долларов, которые нужны для финансирования войны в Иране и усиления иммиграционного контроля.
Председатель бюджетного комитета Палаты представителей США Джоди Аррингтон возобновил идею "сокращений софинансирования" – субсидий по программе медицинского страхования ACA (Obamacare).
По предварительным оценкам, такой шаг снизил бы средние страховые взносы на 11%, однако около 300 тысяч человек потеряют страхование вообще. Это сократило бы субсидии некоторым участникам программы и сэкономило бы правительству более 30 миллиардов долларов.
Между тем лидер большинства в Палате представителей Стив Скейлис озвучил другую версию.
Есть и другие вопросы, которые мы сейчас рассматриваем, особенно в сферах мошенничества, расточительства и злоупотреблений, над которыми мы работаем с нашими членами,
– сказал он.
Удастся ли принять это решение?
Сейчас обсуждения находятся на ранней стадии, и пока непонятно, как борьба с "мошенничеством" будет оформлена законодательно.
Основной мотивацией является потребность профинансировать войну в Иране и деятельность ICE – миграционной полиции.
Умеренные республиканцы в Конгрессе выступают против, ведь сокращения в предвыборный год выглядят не слишком удачной идеей. По правилам, даже несколько голосов "против" могут заблокировать любой законопроект в Палате представителей.
Нам нужно создать коалицию для голосования,
– подытожил Скейлис.
Какую рискованную операцию в Иране готовит Трамп?
По данным The Washinghton Post, Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции для изъятия почти 450 килограммов урана из Ирана. Военным придется действовать под угрозой ракет и дронов, зачищать территорию, проверять ее на мины и ловушки, а также вывозить материал в специальных контейнерах.
Альтернативой является мирная передача урана. Ранее США уже проводили подобные операции – в частности в Казахстане в 1994 году и в Грузии в 1998 году.
Теперь Трамп поручил советникам давить на Иран, чтобы тот согласился добровольно передать уран как условие для завершения войны. Сейчас посредниками между США и Ираном выступают Пакистан, Турция и Египет, однако прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном не было.