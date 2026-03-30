Про це йдеться в матеріалі видання Axios.

Де республіканці планують шукати гроші?

Республіканці готують бюджетний законопроект на 200 мільярдів доларів, які потрібні для фінансування війни в Ірані та посилення імміграційного контролю.

Голова бюджетного комітету Палати представників США Джоді Аррінгтон відновив ідею "скорочень співфінансування" – субсидій за програмою медичного страхування ACA (Obamacare).

За попередніми оцінками, такий крок знизив би середні страхові внески на 11%, однак близько 300 тисяч людей втратять страхування взагалі. Це скоротило б субсидії деяким учасникам програми та зекономило б уряду понад 30 мільярдів доларів.

Тим часом лідер більшості у Палаті представників Стів Скейліс озвучив іншу версію.

Є й інші питання, які ми зараз розглядаємо, особливо у сферах шахрайства, марнотратства та зловживань, над якими ми працюємо з нашими членами,

– сказав він.

Чи вдасться ухвалити це рішення?

Наразі обговорення перебувають на ранній стадії, і поки незрозуміло, як боротьба з "шахрайством" буде оформлена законодавчо.

Основною мотивацією є потреба профінансувати війну в Ірані та діяльність ICE – міграційної поліції.

Помірковані республіканці в Конгресі виступають проти, адже скорочення в передвиборчий рік виглядають не надто вдалою ідеєю. За правилами, навіть кілька голосів "проти" можуть заблокувати будь-який законопроект у Палаті представників.

Нам потрібно створити коаліцію для голосування,

– підсумував Скейліс.

