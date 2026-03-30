Про це йдеться в матеріалі видання Axios.
Де республіканці планують шукати гроші?
Республіканці готують бюджетний законопроект на 200 мільярдів доларів, які потрібні для фінансування війни в Ірані та посилення імміграційного контролю.
Голова бюджетного комітету Палати представників США Джоді Аррінгтон відновив ідею "скорочень співфінансування" – субсидій за програмою медичного страхування ACA (Obamacare).
За попередніми оцінками, такий крок знизив би середні страхові внески на 11%, однак близько 300 тисяч людей втратять страхування взагалі. Це скоротило б субсидії деяким учасникам програми та зекономило б уряду понад 30 мільярдів доларів.
Тим часом лідер більшості у Палаті представників Стів Скейліс озвучив іншу версію.
Є й інші питання, які ми зараз розглядаємо, особливо у сферах шахрайства, марнотратства та зловживань, над якими ми працюємо з нашими членами,
– сказав він.
Чи вдасться ухвалити це рішення?
Наразі обговорення перебувають на ранній стадії, і поки незрозуміло, як боротьба з "шахрайством" буде оформлена законодавчо.
Основною мотивацією є потреба профінансувати війну в Ірані та діяльність ICE – міграційної поліції.
Помірковані республіканці в Конгресі виступають проти, адже скорочення в передвиборчий рік виглядають не надто вдалою ідеєю. За правилами, навіть кілька голосів "проти" можуть заблокувати будь-який законопроект у Палаті представників.
Нам потрібно створити коаліцію для голосування,
– підсумував Скейліс.
Яку ризиковану операцію в Ірані готує Трамп?
За даними The Washinghton Post, Дональд Трамп розглядає можливість проведення військової операції для вилучення майже 450 кілограмів урану з Ірану. Військовим доведеться діяти під загрозою ракет і дронів, зачищати територію, перевіряти її на міни та пастки, а також вивозити матеріал у спеціальних контейнерах.
Альтернативою є мирна передача урану. Раніше США вже проводили подібні операції – зокрема в Казахстані у 1994 році та в Грузії у 1998 році.
Тепер Трамп доручив радникам тиснути на Іран, щоб той погодився добровільно передати уран як умову для завершення війни. Наразі посередниками між США та Іраном виступають Пакистан, Туреччина та Єгипет, однак прямих переговорів між Вашингтоном і Тегераном не було.