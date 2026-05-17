Будет цифровая катастрофа: Иран придумал, как еще использовать Ормузский пролив

В Иране рассматривают возможности, как повлиять на мир с помощью Ормузского пролива. На этот раз внимание Тегерана направлено на объекты под водой пролива – кабели.

Об этом 17 мая написали CNN. Издание обратило внимание, что Иран вдохновился успешной практикой блокирования судоходства в Ормузском проливе.

Как Иран хочет повлиять на подводные кабели в Ормузском проливе?

По кабелям идет огромный интернет-трафик между Европой, Азией и Персидским заливом. А также финансовый трафик, поэтому любые действия с этой артерией мировой экономики будут иметь серьезное влияние.

Исламская Республика хочет взимать плату с крупнейших мировых технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей, проложенных под Ормузским проливом, а связанные с государством СМИ завуалировано угрожали, что трафик может быть прерван, если компании не будут платить,

– детализировали CNN.

В частности, представитель иранских военных Эбрагим Зольфагари 9 мая высказался, что Тегеран "введет плату за интернет-кабели". Также возможные шаги обсудили и законодатели.

Иран хочет заставить платить такие компании, как Google, Microsoft, Meta и Amazon. Они якобы должны придерживаться иранского законодательства. Но не только они – операторы подводных кабельных сетей должны платить лицензионные сборы за прокладку кабелей. А права на ремонт и техническое обслуживание предоставят исключительно иранским компаниям.

В случае несогласия Иран угрожает повредить кабели. Это может нанести ущерб глобальной передаче данных на сумму в триллионы долларов и повлиять на интернет-связь во всем мире.

Важно! CNN напомнили, что перечисленные технологические гиганты вообще-то не имеют права осуществлять платежи в пользу Ирана из-за строгих санкций США. Поэтому не ясно, как бы они могли выполнить иранские требования. "Сами компании могут воспринимать заявления Ирана как позу, а не серьезную политику", – подчеркнуло издание.

Масштаб возможного воздействия на кабели в Ормузском проливе впечатляет, если взглянуть на карту.



Кабели в Ормузском проливе / Фото с сайта Submarine Cable Map

Кроме чисто региональных сетей, через Ормуз проходит GBICS/MENA – часть Gulf Bridge International Cable System/Middle East North Africa Cable System. Кабель SeaMeWe-6 на 21 тысячу километров соединяет Европу, Африку и Азию. AAE-1 тоже соединяет Европу, Африку и Азию, простираясь на 25 тысяч километров.



Кабель SeaMeWe-6 / Фото с сайта Submarine Cable Map

Журналисты акцентировали, что потенциальное уничтожение кабелей не просто уничтожит скорость интернета. Оно угрожает всему – от банковских систем, военной связи и облачной инфраструктуры искусственного интеллекта до удаленной работы от банковских систем военной связи и облачной инфраструктуры искусственного интеллекта, онлайн-игр и потоковых сервисов.

С ростом опасений относительно возможного возобновления войны после возвращения президента США Дональда Трампа из Китая, Иран все чаще сигнализирует о том, что имеет мощные инструменты, кроме военной силы. Этот шаг подчеркивает значение Ормузского пролива за пределами экспорта энергоносителей, поскольку Тегеран стремится превратить свое географическое влияние на долгосрочную экономическую и стратегическую силу,

– говорится в статье.

Дина Эсфандиари, глава отдела Ближнего Востока Bloomberg Economics, убеждена: Иран демонстрирует силу, чтобы более никто не решался напасть на него.

Мостафа Ахмед, старший научный сотрудник Исследовательского центра Хабтур в Объединенных Арабских Эмиратах, добавил: международные операторы намеренно избегают иранских вод. Большинство кабелей сосредоточены в узкой полосе вдоль оманской стороны водного пути.

И все же Falcon и Gulf Bridge International (GBI) проходят через территориальные воды Ирана.

Алан Молдин, директор по исследованиям в TeleGeography, исследовательской фирмы в области телекоммуникаций, предупредил: Корпус стражей исламской революции имеет водолазов, субмарины и подводные дроны. Поэтому если Иран решится сделать что-то с кабелями, произойдет цифровая катастрофа, которая охватит несколько континентов.

Соседи Ирана по Персидскому заливу могут столкнуться с серьезными перебоями в интернет-соединении, что потенциально может повлиять на критически важный экспорт нефти и газа, а также на банковскую сферу. За пределами региона Индия может испытать значительное влияние на свой интернет-трафик, что грозит ее огромной индустрии аутсорсинга убытками в размере миллиардов,

– объяснил он.

Кроме этого, Ормузский пролив – ключевой цифровой коридор между азиатскими центрами обработки данных, такими как Сингапур, и некоторыми станциями выхода кабелей в Европе.

Перебои могут также замедлить финансовые операции и трансграничные транзакции между Европой и Азией.

Иран ранее прибегал к подобным действиям благодаря хуситам, Россия может сделать то же самое

Мир сейчас зависим от потоков данных через кабели. А более 90 процентов интернет-коммуникаций находятся под водой. Эта инфраструктура угрожает, поскольку ее преимущественно разрабатывали частные компании.

Заместитель командующего Объединенного командования ВМС НАТО (Marcom) вице-адмирал Дидье Малетер в 2024 году говорилсеть подводных кабелей и трубопроводов, которые обеспечивают поставки электроэнергии и связь с Европой, не была рассчитана на гибридную войну, которую ведут Россия, Китай и другие страны.

В 2024 году руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказывал 24 Каналу, что Россия может готовить серьезную провокацию в Северной Европе. Тогда речь шла о повреждении электрического кабеля между Финляндией и Эстонией.

В 2025 году говорилось о деятельности российского разведывательного судна "Янтарь", которое следило за критическими подводными коммуникационными кабелями Европы.

А Китай вообще разработал кабелерез. Устройство может перерезать подводные кабели на глубине до четырех тысяч метров и повреждать кабели, защищены многослойной оболочкой и способны передавать 95 процентов мировых данных.

Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов в эфире 24 Канала в 2025 году рассказывал: Китай принял новую военную доктрину. В случае войны КНР будет уничтожать гражданскую инфраструктуру демократических государств – и больше, чем это сейчас делает Россия.

В 2023 году хуситы, прокси-силы Ирана, перерезали четыре подводных кабеля – Seacom, TGN-Gulf, Asia-Africa-Europe 1 и Europe India Gateway. Повреждение повлияло на 25 процентов трафика данных между Азией и Европой.