Иран может достать ракетами Лондон и Париж, – The Times

Иран продемонстрировал ракетные возможности, которые потенциально позволяют поражать цели в Европе, в частности Лондон и Париж. На фоне эскалации конфликта это вызвало серьезное беспокойство среди западных союзников.

Об этом сообщает британское издание The Times со ссылкой на военные и разведывательные источники.

Что известно о возможностях Ирана?

Иран значительно расширил свои ракетные возможности и теперь потенциально способен поражать цели на расстоянии до 4 тысяч километров. Такие характеристики позволяют Тегерану теоретически достигать крупных европейских городов, в частности Лондона и Парижа.

По данным военных, Иран недавно осуществил запуск ракет в направлении базы США и Великобритании на острове Диего-Гарсия. Расстояние до этой базы составляет примерно 4 тысячи километров, что сопоставимо с дистанцией до европейских столиц.

В Израиле заявили, что это первый случай, когда Иран продемонстрировал возможность запуска ракет такой дальности. Там отметили, что новые ракеты представляют угрозу не только для Ближнего Востока, но и для Европы.

Аналитики считают, что таким образом Тегеран сигнализирует Западу о своей военной способности и пытается сдержать дальнейшее вмешательство в конфликт. В то же время эксперты предостерегают, что подобные демонстрации могут привести к новой волне эскалации.

На этом фоне в Великобритании уже активизировали сотрудничество с США в сфере безопасности. В частности, обсуждается использование военных баз для потенциальных операций в ответ на угрозу.

Специалисты также обращают внимание, что развитие ракетных технологий Ирана может повлиять на всю систему безопасности в Европе. В частности, страны НАТО могут быть вынуждены пересмотреть свою оборонную политику.

Что это означает для Европы?

Появление у Ирана ракет с дальностью до 4 тысяч километров может кардинально изменить баланс безопасности не только на Ближнем Востоке, но и в Европе. Фактически речь идет о потенциальной возможности поражения ключевых столиц ЕС без необходимости размещения дополнительных сил ближе к региону.

Это создает новые вызовы для систем противоракетной обороны, которые не все страны Европы имеют на достаточном уровне. Часть государств может оказаться перед необходимостью срочного усиления защиты или размещения новых систем ПВО.

Кроме того, такая демонстрация силы является сигналом для НАТО о необходимости большей координации и готовности к потенциальной эскалации. В случае дальнейшего обострения конфликта Иран может использовать ракетный фактор как инструмент политического давления.

Есть ли риски для Украины?