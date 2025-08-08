Иран помог России наладить собственное производство дронов-камикадзе. Сегодня оккупанты на 90 процентов уже самостоятельно изготавливают "Шахеды". Вероятно, именно это уменьшение зависимости от Тегерана позволило Москве "кинуть" своего партнера.

Как пишет CNN, Тегеран все больше теряет терпение из-за малой отдачи от сотрудничества с Россией, которую поддерживает в войне с Украиной не только дронами, но и ракетами и другими ресурсами, передает 24 Канал.

В чем суть претензии Ирана к России

Недовольство Тегерана партнерством с Москвой особенно обострилось во время 12-дневной бомбардировочной кампании Израиля против ядерной программы Ирана в июне. Российские заявления с осуждением действий Тель-Авива воспринимались иранцами как недостаточное проявление поддержки.

Аналитик Тегеранского центра стратегических исследований Али Акбар Дарейни предполагает, что Иран имел большие ожидания от россиян. Иранцы рассчитывали по крайней мере на усиление со стороны союзника поставок оружия, обмена разведданными и тому подобное.

Впрочем, отдаленное поведение России не является чем-то неожиданным. Россия никогда не вмешивается сверх своих прямых интересов, даже когда партнер – ключевой поставщик дронов – подвергается атаке.

По данным украинской разведки, завод "Алабуга" сейчас выпускает более 5 500 "Шахедов" в месяц. Оккупантам удалось модернизировать эти дроны, сделать их дешевле и эффективнее. Если в 2022 году один дрон стоил России около 200 тысяч долларов, то в 2025 году – примерно 70 тысяч.

Эта эволюция означает постепенную потерю контроля Ираном над конечным продуктом, который теперь почти полностью изготавливается локально и независимо,

– объясняет источник в западной разведке.

Он добавляет, что конечная цель Москвы – полностью освоить производственный цикл и освободиться от будущих переговоров с Тегераном.

Дарейни называет поведение России хищническим и описывает отношения между странами как "и сотрудничество, и конкуренцию".

"Очевидно, что россияне хотят больше, получать больше и давать меньше, и это касается и Ирана," – пояснил он. – "Иран предоставил России дроны, технологии и завод, и это не было бесплатно".

Иран получил и, вероятно, и в дальнейшем будет получать все необходимое для своей безопасности – военную технику, экономическое сотрудничество, технологии и все, что нужно. Не исключено, что россияне начнут поставлять Тегерану обновленные версии тех самых "Шахедов".

Дарейни подчеркивает, что, несмотря на напряженность в отношениях между Россией и Ираном, последний все равно имеет выгоду от сотрудничества.