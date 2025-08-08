Іран допоміг Росії налагодити власне виробництво дронів-камікадзе. Сьогодні окупанти на 90 відсотків вже самостійно виготовляють "Шахеди". Ймовірно, саме це зменшення залежності від Тегерану дозволило Москві "кинути" свого партнера.

Як пише CNN, Тегеран усе більше втрачає терпіння через малу віддачу від співпраці з Росією, яку підтримує у війні з Україною не лише дронами, а й ракетами та іншими ресурсами, передає 24 Канал.

У чому суть претензії Ірану до Росії

Невдоволення Тегерана партнерством з Москвою особливо загострилося під час 12-денної бомбардувальної кампанії Ізраїлю проти ядерної програми Ірану у червні. Російські заяви із засудженням дій Тель-Авіву сприймалися іранцями як недостатній вияв підтримки.

Аналітик Тегеранського центру стратегічних досліджень Алі Акбар Дарейні припускає, що Іран мав більші очікування від росіян. Іранці розраховували принаймні на посилення з боку союзника постачання зброї, обміну розвідданими тощо.

Втім, віддалена поведінка Росії не є чимось несподіваним. Росія ніколи не втручається понад свої прямі інтереси, навіть коли партнер – ключовий постачальник дронів – зазнає атаки.

За даними української розвідки, завод "Алабуга" зараз випускає понад 5 500 "Шахедів" на місяць. Окупантам вдалося модернізувати ці дрони, зробити їх дешевшими та ефективнішими. Якщо у 2022 році один дрон коштував Росії близько 200 тисяч доларів, то в 2025 році – приблизно 70 тисяч.

Ця еволюція означає поступову втрату контролю Іраном над кінцевим продуктом, який тепер майже повністю виготовляється локально і незалежно,

– пояснює джерело у західній розвідці.

Воно додає, що кінцева мета Москви – повністю освоїти виробничий цикл і звільнитися від майбутніх переговорів із Тегераном.

Дарейні називає поведінку Росії хижацькою і описує відносини між країнами як "і співпрацю, і конкуренцію".

"Очевидно, що росіяни хочуть більше, отримувати більше і давати менше, і це стосується і Ірану," – пояснив він. – "Іран надав Росії дрони, технології і завод, і це не було безкоштовно".

Іран отримав і, ймовірно, і надалі буде отримувати все необхідне для своєї безпеки – військову техніку, економічну співпрацю, технології і все, що потрібно. Не виключено, що росіяни почнуть постачати Тегерану оновлені версії тих самих "Шахедів".

Дарейні підкреслює, що, попри напруженість у відносинах між Росією та Іраном, останній однаково має вигоду від співпраці.